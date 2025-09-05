Begin typing your search above and press return to search.
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right
    Kerala
    date_range 5 Sept 2025 8:21 AM IST
    date_range 5 Sept 2025 8:21 AM IST

    രാജ്യത്തെ മികച്ച 300 കോളജുകളിൽ നാലിലൊന്നും കേരളത്തിൽ

    • ആദ്യ 300 റാങ്കിൽ 74 കോളജുകൾ കേരളത്തിൽ
    • പൊതുസർവകലാശാലകളിൽ ‘കേരള’ക്ക്​ അഞ്ചും കുസാറ്റിന്​ ആറും റാങ്കുകൾ
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യത്തെ മികച്ച 300 കോളജുകളിൽ നാലിൽ ഒന്നും കേരളത്തിൽ. കേന്ദ്രവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം വ്യാഴാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ദേശീയ റാങ്കിങ്​ സമ്പ്രദായമായ നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ റാങ്കിങ്​ ഫ്രെയിംവർക്ക്​​ (എൻ.ഐ.ആർ.എഫ്​) പട്ടികയിലാണ്​ കേരളത്തിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ മികവ്​ ആവർത്തിച്ചത്​. 300 മികച്ച കോളജുകളിൽ 74 എണ്ണമാണ്​ കേരളത്തിലുള്ളത്​. ഇതിൽ 19 കോളജുകൾ ആദ്യ നൂറ്​ റാങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

    രാജ്യത്തെ മികച്ച പത്ത്​ പൊതുസർവകലാശാലകളിൽ കേരള സർവകലാശാലക്ക്​ അഞ്ചാം റാങ്കും കുസാറ്റിന്​ ആറാം റാങ്കും ലഭിച്ചു. എം.ജി 17, ​കാലിക്കറ്റ്​ 38, കണ്ണൂർ 72, കാർഷിക സർവകലാശാല 73 എന്നിങ്ങനെയാണ്​ മറ്റുള്ളവയുടെ റാങ്ക്​. മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഒന്നിച്ചുപരിഗണിച്ചുള്ള റാങ്കിങിൽ കേരള സർവകലാശാലക്ക്​ 42ാം റാങ്കുണ്ട്​. കോഴിക്കോട്​ എൻ.ഐ.ടി 45, കുസാറ്റ്​ 50, എം.ജി 79, ഐ.ഐ.ടി പാലക്കാട്​ 123, കാലിക്കറ്റ്​ സർവകലാശാല 155, കാസർകോട്​ കേന്ദ്രസർവകലാശാല 157, ഐസർ തിരുവനന്തപുരം 169, ഐ.ഐ.എസ്​.ടി തിരുവനന്തപുരം 170, കാർഷിക സർവകലാശാല 175 എന്നിങ്ങനെയാണ്​ ഈ വിഭാഗത്തിൽ കേരളത്തിലുള്ള മറ്റ്​ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ റാങ്ക്​. വിവിധതരം സർവകലാശാലകളെ ഒന്നിച്ചുപരിഗണിച്ചുള്ള റാങ്കിങിൽ കേരള സർവകലാശാലക്ക്​ 25ാം റാങ്കുണ്ട്​.

    കുസാറ്റിന്​ 32ാം റാങ്കും എം.ജി സർവകലാശാലക്ക്​ 43ാം റാങ്കും ലഭിച്ചു. ഈ വിഭാഗത്തിൽ കാലിക്കറ്റിന്​ 105ാം റാങ്കും കാസർകോട്​ കേ​ന്ദ്രസർവകലാശാലക്ക്​ 106 റാങ്കുകൾ ലഭിച്ചു. ​തിരുവനന്തപുരം ഐ.ഐ.എസ്​.ടി 118, കാർഷിക സർവകലാശാല 124 എന്നിങ്ങനെയാണ്​ മറ്റുള്ളവയുടെ റാങ്ക്​.

    കോളജുകളിൽ എറണാകുളം രാജഗിരി സ്കൂൾ ഓഫ്​ സോഷ്യൽ സയൻസാണ്​ കേരളത്തിൽ മുന്നിൽ; 12ാം റാങ്ക്​. തിരുവനന്തപുരം യൂനിവേഴ്​സിറ്റി കോളജ്​ 23, തേവര സേക്രട്​ഹാർട്​ 44, തൃശൂർ സെന്‍റ്​തോമസ്​ 53, തിരുവനന്തപുരം ഗവ. വിമൻസ്​ 54, എസ്​.ബി ചങ്ങനാശേരി 56, എറണാകുളം സെന്‍റ്​ തെരേസാസ്​ 60, തിരുവനന്തപുരം മാർ ഇവാനിയോസ്​ 61, കോഴിക്കോട്​ ദേവഗിരി സെന്‍റ്​ ജോസഫ്​സ്​ 74, എറണാകുളം മഹാരാജാസ്​ 75, വിമല തൃശൂർ 78, ഫാറൂഖ്​ കോളജ്​ 82, തൃശൂർ സെന്‍റ്​ ജോസഫ്​സ്​ 83, കോട്ടയം സി.എം.എസ്​ 86, ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ്​ 87, കോതമംഗലം മാർ അത്തനേഷ്യസ്​ 92, ആലുവ യു.സി 96, ഗവ. കോളജ്​ ആറ്റിങ്ങൽ 99 എന്നിവയാണ്​ ആദ്യ നൂറിൽ ഇടംപിടിച്ച കോളജുകൾ.

    എൻജിനീയറിങ്​ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ആദ്യ നൂറിൽ മൂന്നും 150ൽ നാലും സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇടംപിടിച്ചു. മാനേജ്​മെന്‍റ്​ പഠന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആദ്യ നൂറിൽ നാലും മെഡിക്കലിൽ ഒന്നും ഡെന്‍റലിൽ രണ്ടും നിയമവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒന്നും ആർക്കിടെക്​ചറിൽ രണ്ടും അഗ്രികൾച്ചർ/ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രണ്ടും സ്ഥാപനങ്ങളും കേരളത്തിൽനിന്ന്​ ഇടംപിടിച്ചു.

    കേരളത്തിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ റാങ്ക്​ വിവരം

    ഓവറോൾ വിഭാഗം :

    കേരള സർവകലാശാല 42

    കോഴിക്കോട്​ എൻ.ഐ.ടി 45

    കുസാറ്റ്​ 50

    എം.ജി സർവകലാശാല 79

    പാലക്കാട്​ ഐ.ഐ.ടി 123

    ​കാലിക്കറ്റ്​ സർവകലാശാല 155

    കാസർകോട്​ കേന്ദ്രസർവകലാശാല 157

    ഐസർ തിരുവനന്തപുരം 169

    ഐ.ഐ.എസ്​.ടി തിരുവനന്തപുരം 170

    കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല 175

    സർവകലാശാലകൾ:

    കേരള 25

    കുസാറ്റ്​ 32

    എം.ജി 43

    കാലിക്കറ്റ്​ 105

    കേന്ദ്രസർവകലാശാല 106

    തിരുവനന്തപുരം ഐ.ഐ.എസ്​.ടി 118

    കാർഷിക സർവകലാശാല 124

    പൊതുസർവകലാശാലകൾ:

    കേരള 5

    കുസാറ്റ്​ 6

    എം.ജി 17

    കാലിക്കറ്റ്​ 38

    കണ്ണൂർ 72

    കാർഷിക സർവകലാശാല 73

    കോളജുകൾ

    രാജഗിരി എറണാകുളം 12

    തിരുവനന്തപുരം യൂനിവേഴ്​സിറ്റി കോളജ്​ 23

    തേവര സേക്രട്​ഹാർട്​ 44

    തൃശൂർ സെന്‍റ് ​തോമസ്​ 53

    തിരുവനന്തപുരം ഗവ. വിമൻസ്​ 54

    എസ്​.ബി ചങ്ങനാശേരി 56

    എറണാകുളം സെന്‍റ്​ തെരേസാസ്​ 60

    തിരുവനന്തപുരം മാർ ഇവാനിയോസ്​ 61

    കോഴിക്കോട്​ ദേവഗിരി സെന്‍റ് ജോസഫ്​സ്​ 74

    എറണാകുളം മഹാരാജാസ്​ 75

    വിമല തൃശൂർ 78

    ഫാറൂഖ്​ കോളജ്​ 82

    തൃശൂർ സെന്‍റ്​ ജോസഫ്​സ്​ 83

    കോട്ടയം സി.എം.എസ്​ 86

    ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ്​ 87

    കോതമംഗലം മാർ അത്തനേഷ്യസ്​ 92

    ആലുവ യു.സി 96

    ഗവ. കോളജ്​ ആറ്റിങ്ങൽ 99

    തിരുവനന്തപുരം ഓൾസെയിൻസ്​ 101

    മാവേലിക്കര ബിഷപ്​മൂർ 102

    തലശ്ശേരി ഗവ. ബ്രണ്ണൻ 106

    പാലക്കാട്​ ഗവ. വിക്​ടോറിയ 107

    കോഴിക്കോട്​ ഗവ. ആർട്​സ്​ ആൻഡ്​ സയൻസ്​ 108

    നാട്ടകം ഗവ. കോളജ്​ 109

    നെടുമങ്ങാട്​ ഗവ. കോളജ്​ 110

    മരിയൻ കുട്ടിക്കാനം 125

    കൂത്തുപറമ്പ്​ നിർമലഗിരി 132

    ആലപ്പുഴ സെന്‍റ്​ ജോസഫ്​സ്​ 144

    തൃക്കാക്കര ഭാരത്​മാത 157

    കുറവിലങ്ങാട്​ ദേവമാത 164

    കാസർകോട്​ ഗവ. കോളജ്​ 170

    കട്ടപ്പന ഗവ. കോളജ്​ 171

    കാഞ്ഞങ്ങാട്​ നെഹ്​റു 182

    മൂവാറ്റുപുഴ നിർമല 183

    കൊല്ലം എസ്​.എൻ 191

    പട്ടാമ്പി ഗവ. കോളജ്​ 192

    ആലുവ സെന്‍റ്​ സേവ്യേഴ്​സ്​ 198

    എൻജിനീയറിങ്​:

    കോഴിക്കോട്​ എൻ.ഐ.ടി 21

    തിരുവനന്തപുരം ഐ.ഐ.എസ്​.ടി 61

    പാലക്കാട്​ ഐ.ഐ.ടി 64

    തിരുവനന്തപുരം സി.ഇ.ടി 108

    മാനേജ്​മെന്‍റ്:​

    കോഴിക്കോട്​ ഐ.ഐ.എം 3

    കുസാറ്റ്​ 82

    കോഴിക്കോട്​ എൻ.ഐ.ടി 85

    എറണാകുളം രാജഗിരി ബിസിനസ്​ സ്കൂൾ 91

    മെഡിക്കൽ:

    തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്​ 17

    ഡെന്‍റൽ :

    തിരുവനന്തപുരം ഗവ. ഡെന്‍റൽ കോളജ്​ 35

    കോഴിക്കോട്​ ഗവ. ഡെന്‍റൽ കോളജ്​ 38

    ലോ:

    കുസാറ്റ്​ 13

    ആർക്കിടെക്​ചർ

    കോഴിക്കോട്​ എൻ.ഐ.ടി 2

    തിരുവനന്തപുരം സി.ഇ.ടി 15

    അഗ്രികൾച്ചർ/ അനുബന്ധം:

    കാർഷിക സർവകലാശാല 12

    ഫിഷറീസ്​ സർവകലാശാല (കുഫോസ്​) 31

