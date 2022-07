താമരശ്ശേരിയിൽ ഓട്ടോയും കാറും കൂട്ടി ഇടിച്ച് ഒരു മരണം; ഏഴ് പേർക്ക് പരിക്ക്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കോഴിക്കോട്: താമരശ്ശേരി മിനി ബൈപ്പാസില്‍ ഓട്ടോയും കാറും കൂട്ടി ഇടിച്ച് ഓട്ടോ യാത്രക്കാരിയായിരുന്ന യുവതി മരിച്ചു. പൂനൂര്‍ മഠത്തുംപൊയില്‍ സ്വദേശി ഷമീന (47) ആണ് മരിച്ചത്. ഏഴ് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇന്നലെ രാത്രി 11.30ന് ആയിരുന്നു അപകടം. പരിക്കേറ്റവരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Show Full Article

News Summary -

One dead after auto collides with car in Thamarassery; Seven people were injured