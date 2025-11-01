Begin typing your search above and press return to search.
    മുലപ്പാൽ നെറുകയിൽ കയറി ഒന്നരവയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു

    പാൽ കൊടുത്തശേഷം കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കാൻ കിടത്തിയതായിരുന്നു
    മുലപ്പാൽ നെറുകയിൽ കയറി ഒന്നരവയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു
    പത്തനംതിട്ട: ചെന്നീർക്കരയിൽ മുലപ്പാൽ നെറുകയിൽ കയറി ഒന്നര വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു. പത്തനംതിട്ട ചെന്നീർക്കര ഊന്നുകൽ തൃക്കുന്നപുരം സതിഭവനത്തിൽ സാജൻ-സോഫി ദമ്പതികളുടെ മകൻ സായിയാണ്​ മരിച്ചത്.

    ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തോടെയായിരുന്നു സംഭവം. പാൽ കൊടുത്തശേഷം കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കാൻ കിടത്തിയതായിരുന്നു. ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുശേഷം കുഞ്ഞിന് അനക്കമില്ലെന്ന സംശയത്തെത്തുടർന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ നല്ലാനിക്കുന്ന് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ചു. തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സക്ക്​ പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക്​ മാറ്റി. ഇതിനിടെ, കുട്ടി മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു.

    കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളജിലെത്തിച്ച് പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടത്തിയശേഷം കുഞ്ഞിന്റെ മൃതശരീരം പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ മോർച്ചറിയിലേക്ക്​ മാറ്റി. അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

    News Summary - one and a half year old boy died after breast milk got into head
