Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right‘ഹലുവോണം’ ഒരുക്കി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 6:14 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 6:29 PM IST

    ‘ഹലുവോണം’ ഒരുക്കി ഹമീദ്

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഹലുവോണം’ ഒരുക്കി ഹമീദ്
    cancel

    പരപ്പനങ്ങാടി: ഹലുവ കൊണ്ടൊരു പൂക്കളം. പരപ്പനങ്ങാടി സ്വദേശിയും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനുമായ അബ്ദുൽ ഹമീദാണ് ഹലുവ കൊണ്ട് പൂക്കളം തീർത്ത് തിരുവോണത്തെ വരവേറ്റത്.

    പരപ്പനങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായിരുന്ന കാലത്ത് സ്ഥിരംസമിതി അധ്യക്ഷയായിരുന്ന ഹമീദിന്റെ പത്നി ബീനാ ഹമീദിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഹലുവ കൊണ്ട് പൂക്കളം തീർത്തത്. വിവിധ വർണങ്ങളിൽ ഹമീദിന്‍റെ വീട്ടിലെത്തിയ തിരുനെൽവേലി ഹലുവയുടെ ചേരുവകളാണ് പൂക്കളമായി വിരിഞ്ഞത്.

    പൂക്കളം കാണാനെത്തിയവർക്ക് ഹമീദും ഭാര്യയും വീട്ടിലൊരുക്കിയ കട്ടനും ഹലുവയും നൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:halwaOnam 2025
    News Summary - Onapookalam with halwa
    Similar News
    Next Story
    X