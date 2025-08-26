ഓണത്തിരക്ക്: സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകളും അധിക കോച്ചുകളും അനുവദിച്ചു

ഓണത്തിരക്ക്: സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകളും അധിക കോച്ചുകളും അനുവദിച്ചുtext_fields
പാലക്കാട്: ഓണക്കാലത്ത് യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ സർവിസ് നടത്തും. ട്രെയിൻ നമ്പർ 06009 ഡോ. എം.ജി.ആർ. ചെന്നൈ സെൻട്രൽ-കണ്ണൂർ വൺവേ എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷൽ ആഗസ്റ്റ് 28ന് രാത്രി 11.55ന് ഡോ. എം.ജി.ആർ ചെന്നൈ സെൻട്രലിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഉച്ചക്ക് രണ്ടിന് കണ്ണൂരിൽ എത്തും.
ട്രെയിൻ നമ്പർ 06125 കണ്ണൂർ-ബംഗളൂരു എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷൽ ആഗസ്റ്റ് 29ന് രാത്രി 9.30ന് കണ്ണൂരിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 11ന് ബംഗളൂരുവിൽ എത്തും. ട്രെയിൻ നമ്പർ 06126 ബംഗളൂരു-കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷൽ ആഗസ്റ്റ് 30ന് രാത്രി ഏഴിന് ബംഗളൂരുവിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 7.15ന് കണ്ണൂരിൽ എത്തും.
അധിക കോച്ച് അനുവദിച്ച ട്രെയിനുകൾ
നമ്പർ 16604 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ-മംഗളൂരു സെൻട്രൽ മാവേലി എക്സ്പ്രസിന് ആഗസ്റ്റ് 27 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നു വരെയും നമ്പർ 16603 മംഗളൂരു സെൻട്രൽ-തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ മാവേലി എക്സ്പ്രസിന് ആഗസ്റ്റ് 26 മുതൽ 31 വരെയും ഒരു അധിക സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് കോച്ച് അനുവദിച്ചു.
നമ്പർ 16629 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ-മംഗളൂരു സെൻട്രൽ മലബാർ എക്സ്പ്രസിന് ആഗസ്റ്റ് 27, 29, 30, 31, സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന്, രണ്ട് തീയതികളിലും നമ്പർ 16630 മംഗളൂരു സെൻട്രൽ-തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ മലബാർ എക്സ്പ്രസിന് ആഗസ്റ്റ് 26, 27, 29, 30, 31, സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് തീയതികളിലും ഒരു അധിക സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് കോച്ച് നൽകും.
