Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഓണത്തിരക്ക്: സ്പെഷൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 8:36 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 8:36 PM IST

    ഓണത്തിരക്ക്: സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകളും അധിക കോച്ചുകളും അനുവദിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    Onam Special Trains
    cancel

    പാലക്കാട്: ഓണക്കാലത്ത് യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ സർവിസ് നടത്തും. ട്രെയിൻ നമ്പർ 06009 ഡോ. എം.ജി.ആർ. ചെന്നൈ സെൻട്രൽ-കണ്ണൂർ വൺവേ എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷൽ ആഗസ്റ്റ് 28ന് രാത്രി 11.55ന് ഡോ. എം.ജി.ആർ ചെന്നൈ സെൻട്രലിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഉച്ചക്ക് രണ്ടിന് കണ്ണൂരിൽ എത്തും.

    ട്രെയിൻ നമ്പർ 06125 കണ്ണൂർ-ബംഗളൂരു എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷൽ ആഗസ്റ്റ് 29ന് രാത്രി 9.30ന് കണ്ണൂരിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 11ന് ബംഗളൂരുവിൽ എത്തും. ട്രെയിൻ നമ്പർ 06126 ബംഗളൂരു-കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷൽ ആഗസ്റ്റ് 30ന് രാത്രി ഏഴിന് ബംഗളൂരുവിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 7.15ന് കണ്ണൂരിൽ എത്തും.

    അധിക കോച്ച് അനുവദിച്ച ട്രെയിനുകൾ

    നമ്പർ 16604 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ-മംഗളൂരു സെൻട്രൽ മാവേലി എക്സ്പ്രസിന് ആഗസ്റ്റ് 27 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നു വരെയും നമ്പർ 16603 മംഗളൂരു സെൻട്രൽ-തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ മാവേലി എക്സ്പ്രസിന് ആഗസ്റ്റ് 26 മുതൽ 31 വരെയും ഒരു അധിക സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് കോച്ച് അനുവദിച്ചു.

    നമ്പർ 16629 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ-മംഗളൂരു സെൻട്രൽ മലബാർ എക്സ്പ്രസിന് ആഗസ്റ്റ് 27, 29, 30, 31, സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന്, രണ്ട് തീയതികളിലും നമ്പർ 16630 മംഗളൂരു സെൻട്രൽ-തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ മലബാർ എക്സ്പ്രസിന് ആഗസ്റ്റ് 26, 27, 29, 30, 31, സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് തീയതികളിലും ഒരു അധിക സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് കോച്ച് നൽകും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onamspecial trainsAdditional coach
    News Summary - Onam rush: Special trains and additional coaches allowed
    Similar News
    Next Story
    X