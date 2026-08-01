Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഓണക്കാല റേഷന്‍ വിതരണം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Aug 2026 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Aug 2026 11:31 PM IST

    ഓണക്കാല റേഷന്‍ വിതരണം നാളെ മുതൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഓണക്കാല റേഷന്‍ വിതരണം നാളെ മുതൽ
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഓ​ണ​ക്കാ​ല റേ​ഷ​ന്‍ വി​ത​ര​ണം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കും. എ.​എ.​വൈ (മ​ഞ്ഞ) കാ​ര്‍ഡി​ന് 30 കി​ലോ അ​രി​യും ര​ണ്ടു കി​ലോ ഗോ​ത​മ്പും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യും മൂ​ന്നു പാ​ക്ക​റ്റ് ആ​ട്ട ഏ​ഴു രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ലും ല​ഭി​ക്കും. മു​ന്‍ഗ​ണ​ന (പി​ങ്ക്) കാ​ര്‍ഡി​ലെ ഓ​രോ അം​ഗ​ത്തി​നും നാ​ലു കി​ലോ അ​രി​യും ഒ​രു കി​ലോ ഗോ​ത​മ്പും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യും ക​ട​യി​ലെ സ്റ്റോ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ഗോ​ത​മ്പി​ന് പ​ക​രം ആ​ട്ട ഒ​മ്പ​തു രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ലും ല​ഭി​ക്കും.

    പൊ​തു​വി​ഭാ​ഗം സ​ബ്‌​സി​ഡി കാ​ര്‍ഡി​ലെ (നീ​ല) ഓ​രോ അം​ഗ​ത്തി​നും ര​ണ്ടു​കി​ലോ അ​രി വീ​തം കി​ലോ​ക്ക്​ നാ​ലു രൂ​പ​ക്കും ര​ണ്ടു കി​ലോ സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ ഗോ​ത​മ്പ് കി​ലോ​ക്ക് 8.70 രൂ​പ​ക്കും മൂ​ന്നു കി​ലോ അ​രി 10.90 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ലും ല​ഭി​ക്കും. താ​ലൂ​ക്കി​ലെ സ്​​റ്റോ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് കാ​ര്‍ഡി​ന് നാ​ലു​കി​ലോ വ​രെ ആ​ട്ട കി​ലോ​ 17 രൂ​പ​ക്ക് ന​ല്‍കും.

    പൊ​തു​വി​ഭാ​ഗം (വെ​ള്ള) കാ​ര്‍ഡി​ന് ഏ​ഴു കി​ലോ അ​രി കി​ലോ​ക്ക്​ 10.90 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ലും സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ വി​ഹി​ത​മാ​യി ര​ണ്ടു കി​ലോ ഗോ​ത​മ്പ് കി​ലോ​ക്ക്​ 8.70 രൂ​പ​ക്കും ല​ഭി​ക്കും. താ​ലൂ​ക്കി​ലെ സ്​​റ്റോ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് കാ​ര്‍ഡി​ന് നാ​ലു​കി​ലോ വ​രെ ആ​ട്ട കി​ലോ​ക്ക്​ 17 രൂ​പ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കും. ക്ഷേ​മ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ കാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ക്ക് (ത​വി​ട്ട്) ര​ണ്ടു​കി​ലോ അ​രി കി​ലോ​ക്ക്​ 10.90 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ലും സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ വി​ഹി​ത​മാ​യി ര​ണ്ടു കി​ലോ ഗോ​ത​മ്പ് കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ന് 8.70 രൂ​പ​ക്കും ല​ഭി​ക്കും.

    താ​ലൂ​ക്കി​ലെ സ്റ്റോ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് പ​ര​മാ​വ​ധി ഒ​രു കി​ലോ ആ​ട്ട 17 രൂ​പ​ക്കും ല​ഭി​ക്കും. വെ​ള്ള, നീ​ല, ത​വി​ട്ട് കാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ക്ക് അ​ധി​ക വി​ഹി​ത​മാ​യി പ​ര​മാ​വ​ധി 10 കി​ലോ അ​രി 26 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ല്‍ ഈ ​മാ​സം 10 മു​ത​ല്‍ ല​ഭി​ക്കും. ജൂ​ലൈ, ആ​ഗ​സ്റ്റ്, സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ ക്വാ​ര്‍ട്ട​റി​ല്‍, വൈ​ദ്യു​തീ​ക​രി​ച്ച വീ​ടു​ക​ളി​ലെ മ​ഞ്ഞ കാ​ര്‍ഡി​ന് ഒ​രു ലി​റ്റ​റും പി​ങ്ക്, വെ​ള്ള, നീ​ല കാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ക്ക് ആ​കെ 0.5 ലി​റ്റ​റും വൈ​ദ്യു​തീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത വീ​ടു​ക​ളി​ലെ കാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ക്ക് ആ​കെ ആ​റു ലി​റ്റ​റും മ​ണ്ണെ​ണ്ണ ല​ഭി​ക്കും.വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി മ​ന്ത്രി അ​നൂ​പ് ജേ​ക്ക​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​മാ​സം 1,65,932 മെ​ട്രി​ക് ട​ണ്‍ അ​രി​യും 24,506 മെ​ട്രി​ക് ട​ണ്‍ ഗോ​ത​മ്പും പൊ​തു​വി​പ​ണി​യി​ല്‍ എ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onamRation Distribution
    News Summary - Onam ration distribution starts tomorrow
    Similar News
    Next Story
    X