ഓണം ആർപ്പോ ഇന്ന് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ

ഓണം ആർപ്പോ ഇന്ന് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ഓണാരവങ്ങൾ പെയ്തിറങ്ങുന്ന തലസ്ഥാനത്ത് പാട്ടിന്റെ പൂക്കാലവുമായി മാധ്യമം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംഗീത വിരുന്ന് ‘ഓണം ആർപ്പോ’ ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് 6.30ന് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അരങ്ങേറും. ടൂറിസം വാരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ മീഫ്രെണ്ട് ആണ് പരിപാടി ഒരുക്കുന്നത്.
മന്ത്രി പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മലയാളികളുടെ പ്രിയ ഗായകരായ ലിബിൻ സഖറിയ, ശ്വേത അശോക്, മിയ എസ്സ മെഹക് എന്നിവർ പാട്ടുവഴിയോരത്ത് നാദവിസ്മയങ്ങൾ തീർക്കും.
അനുകരണകലയും ഹാസ്യവും സന്നിവേശിപ്പിച്ച് സദസ്സിനെ ചിരിപ്പിക്കാൻ മിമിക്രി വേദിയിലെ പെൺകരുത്തായ ഡോ. അഖില എ.എസും വേദിയിലെത്തും. അലങ്കാര ദീപങ്ങൾ ദൃശ്യവിസ്മയമൊരുക്കുന്ന തലസ്ഥാനത്ത് പാട്ടുവഴിയോരത്ത് ഒന്നിച്ചിരിക്കാനും താളങ്ങൾക്കൊപ്പം ഏറ്റുപാടാനും വൻ ജനാവലിയെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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