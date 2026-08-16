അത്തം പിറന്നു; ഇനി പൂവിളി നാളുകൾ...text_fields
കോഴിക്കോട്: ഗൃഹാതുര സ്മരണകളുമായി മലയാളികൾ ഓണത്തിരക്കിലേക്ക്. പൂവിളികളോടെ മലയാളികൾ ഇന്നുമുതൽ പൂക്കളമിട്ട് ഓണനാളുകളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഓണാഘോഷത്തിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം കുറിക്കുന്ന തൃപ്പൂണിത്തുറ അത്തച്ചമയവും ഇന്നാണ്. ഇത്തവണ അത്തം പിറക്കുന്നത് കർക്കടക മാസത്തിലാണെന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. ചിങ്ങമാസം മറ്റൊരു തിരുവോണനാൾ കൂടി വരാത്തതിനാലാണ് കർക്കടകത്തിൽ തന്നെ അത്തത്തെ വരവേൽക്കുന്നത്.
പൂവിളികളും അത്തപ്പൂക്കളങ്ങളുമായി ഇനി മലയാളികൾ ഓണത്തിരക്കിന്റെ നാളുകളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഓരോ ദിവസത്തെയും പൂക്കളത്തിനും ആചാരങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അത്തം നാളായ ഒന്നാം ദിനത്തിൽ ചാണകം മെഴുകിയ തറയിൽ മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള തുമ്പപ്പൂ മാത്രം ഇട്ടാണ് പൂക്കളത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്.
ചിത്തിര, ചോതി നാളുകളിൽ കൂടുതൽ വരികളായി പലതരം പൂക്കൾ കളത്തിൽ ഇടംപിടിക്കും. ചോതി നാളോടെ ഓണക്കോടി വാങ്ങാനുള്ള തിരക്കുകൾ ആരംഭിക്കും. വിശാഖം വിപണി സജീവമാകുന്ന ദിവസമാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഓണസദ്യക്കുള്ള ഒരുക്കം തുടങ്ങുന്നു. അനിഴം നാളിലാണ് പ്രശസ്തമായ വള്ളംകളികൾക്ക് തുടക്കമാകുന്നത്.
തൃക്കേട്ട, മൂലം, പൂരാടം നാളുകളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒത്തുചേരുകയും കളിമണ്ണിൽ തീർത്ത ഓണത്തപ്പന്റെ (തൃക്കാക്കരയപ്പൻ) വിഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുക്കി ആരാധനകൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒന്നാം ഓണമായ ഉത്രാടപ്പാച്ചിലിലൂടെ സദ്യവട്ടങ്ങൾ ഒരുക്കി, തിരുവോണ നാളിൽ തൂശനിലയിൽ ഓണസദ്യയും കഴിച്ച് മലയാളികൾ ഈ മഹോത്സവം പൂർണമാക്കും. കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലും തുണിക്കടകളിലും ഓണത്തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
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