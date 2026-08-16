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    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Aug 2026 7:51 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Aug 2026 7:51 AM IST

    അത്തം പിറന്നു; ഇനി പൂവിളി നാളുകൾ...

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    അത്തം പിറന്നു; ഇനി പൂവിളി നാളുകൾ...
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    കോഴിക്കോട്: ഗൃ​ഹാ​തു​ര സ്മ​ര​ണ​ക​ളു​മാ​യി മലയാളികൾ ഓണത്തിരക്കിലേക്ക്. പൂവിളികളോടെ മലയാളികൾ ഇന്നുമുതൽ പൂക്കളമിട്ട് ഓണനാളുകളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഓണാഘോഷത്തിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം കുറിക്കുന്ന തൃപ്പൂണിത്തുറ അത്തച്ചമയവും ഇന്നാണ്. ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ത്തം പി​റ​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ർ​ക്ക​ട​ക മാ​സ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത കൂ​ടി​യു​ണ്ട്. ചി​ങ്ങ​മാ​സം മ​റ്റൊ​രു തി​രു​വോ​ണ​നാ​ൾ കൂ​ടി വ​രാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ് ക​ർ​ക്ക​ട​ക​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ അ​ത്ത​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പൂ​വി​ളി​ക​ളും അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​നി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഓ​ണ​ത്തി​ര​ക്കി​ന്റെ നാ​ളു​ക​ളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഓ​രോ ദി​വ​സ​ത്തെ​യും പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​നും ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളു​ണ്ട്. അ​ത്തം നാ​ളാ​യ ഒ​ന്നാം ദി​ന​ത്തി​ൽ ചാ​ണ​കം മെ​ഴു​കി​യ ത​റ​യി​ൽ മ​ഞ്ഞ​നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള തു​മ്പ​പ്പൂ മാ​ത്രം ഇ​ട്ടാ​ണ് പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ചി​ത്തി​ര, ചോ​തി നാ​ളു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​രി​ക​ളാ​യി പ​ല​ത​രം പൂ​ക്ക​ൾ ക​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കും. ചോ​തി നാ​ളോ​ടെ ഓ​ണ​ക്കോ​ടി വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള തി​ര​ക്കു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും. വി​ശാ​ഖം വി​പ​ണി സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന ദി​വ​സ​മാ​ണ്. ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു​ക്കം തു​ട​ങ്ങു​ന്നു. അ​നി​ഴം നാ​ളി​ലാ​ണ് പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ വ​ള്ളം​ക​ളി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    തൃ​ക്കേ​ട്ട, മൂ​ലം, പൂ​രാ​ടം നാ​ളു​ക​ളി​ൽ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ക​യും ക​ളി​മ​ണ്ണി​ൽ തീ​ർ​ത്ത ഓ​ണ​ത്ത​പ്പ​ന്റെ (തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര​യ​പ്പ​ൻ) വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി ആ​രാ​ധ​ന​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഒ​ന്നാം ഓ​ണ​മാ​യ ഉ​ത്രാ​ട​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ലൂ​ടെ സ​ദ്യ​വ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി, തി​രു​വോ​ണ നാ​ളി​ൽ തൂ​ശ​നി​ല​യി​ൽ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ക​ഴി​ച്ച് മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഈ ​മ​ഹോ​ത്സ​വം പൂ​ർ​ണ​മാ​ക്കും. കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലും തുണിക്കടകളിലും ഓണത്തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

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    TAGS:onamathampookalamAthachamayam
    News Summary - Onam Begins Today With Atham
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