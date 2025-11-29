Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 8:54 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 10:02 PM IST

    യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ ദേഹത്ത് കരിഓയിൽ ഒഴിച്ചു; അജ്ഞാതർ എത്തിയത് ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ച്

    Bijo Varghese
    ഇലവുംതിട്ട (പത്തനംതിട്ട): സ്ഥാനാർഥിയുടെ ദേഹത്ത് കരിഓയിൽ ഒഴിച്ചതായി പരാതി. മെഴുവേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പത്താം വാർഡിലെ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി ബിജോ വർഗീസിന്റെ ദേഹത്താണ് ബൈക്കിലെത്തിയ അജ്ഞാതർ കരിഓയിൽ ഒഴിച്ചത്.

    ബിജോയുടെ വീടിന് സമീപം -ഇലവുംതിതിട്ട രാമൻചിറ റോഡിലെ പട്ടിരേത്ത്പടിയിൽ -ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട്​ അഞ്ചോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ എത്തിയ രണ്ടുപേർ കരിഓയിൽ ഒഴിച്ച ശേഷം അതിവേഗതയിൽ വാഹനം ഓടിച്ചു കടന്നതായി ബിജോ പറയുന്നു.

    ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നതിനാൽ ആളുകളെ മനസ്സിലായില്ലെന്ന് പൊലീസിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. മൊഴി എടുത്തതായും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും പൊലീസ്​ പറഞ്ഞു.

    News Summary - Oil was poured on the body of the UDF candidate Bijo Varghese
