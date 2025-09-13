Begin typing your search above and press return to search.
    സി.പി.ഐ; ഐക്യത്തിനായി സമവായം ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും വിമതചേരിക്ക് വെട്ട്

    മീ​നാ​ങ്ക​ൽ കു​മാ​ർ സ​മ്മേ​ള​ന​ന​ഗ​രി​യി​ൽ പ​ര​സ്യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​ർ​ത്തി
    സി.പി.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം കൈകൾ ഉയർത്തി പ്രവർത്തകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്ന ദേശീയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കെ. നാരായണ, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം, ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി. രാജ, ദേശീയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം രാമകൃഷ്ണ പാണ്ഡെ എന്നിവർ

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: സ​മ​വാ​യ പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ഐ​ക്യം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി മ​ണി​ക്കൂ​ർ ക​ഴി​യും​മു​മ്പേ വി​മ​ത​ചേ​രി​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രെ​യ​ട​ക്കം വെ​ട്ടി സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​പ​ക്ഷം ശ​ക്ത​മാ​യ മേ​ധാ​വി​ത്വം നേ​ടി.

    പ​ഴ​യ കെ.​ഇ. ഇ​സ്മ​യി​ൽ പ​ക്ഷ​ത്തെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ചി​രു​ന്ന മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യും മ​ഹി​ള സം​ഘം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ഇ.​എ​സ്. ബി​ജി​മോ​ൾ, കെ.​കെ. ശി​വ​രാ​മ​ൻ, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള എ.​ഐ.​ടി.​യു.​സി നേ​താ​വ് മീ​നാ​ങ്ക​ൽ കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പു​തി​യ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​മു​ഖ​ർ. ബി​ജി​മോ​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം ആ​ളെ​യെ​ടു​ക്കാ​തെ മ​ഹി​ള സം​ഘ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​യാ​ൾ​ക്കാ​യി 103 അം​ഗ സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ന്‍റ​ർ ക്വോ​ട്ട​യി​ലെ ഒ​രു​സ്ഥാ​നം ഒ​ഴി​ച്ചി​ട്ടു. സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ നി​ന്നൊ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​തി​നെ​തി​രെ മീ​നാ​ങ്ക​ൽ​കു​മാ​ർ സ​മ്മേ​ള​ന​ന​ഗ​രി​യി​ൽ​ത​ന്നെ പ​ര​സ്യ​മാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​ർ​ത്തി.

    ഇ​ടു​ക്കി ഏ​ല​പ്പാ​റ മ​ണ്ഡ​ലം സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മേ​ൽ​ഘ​ട​ക​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ബി​ജി​മോ​ൾ സ​മ്മേ​ള​ന മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ ലം​ഘി​ച്ച​താ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ വി​ല​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. മ​ണ്ഡ​ലം സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വി​ന്റെ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി എ​ൻ. ജ​യ​ന്‍റെ പേ​രാ​ണ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി നി​ർ​ദേ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ബി​ജി​മോ​ളു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വാ​യ പി.​ജെ. റെ​ജി​യു​ടെ പേ​രും ഉ​യ​ർ​ന്നു. ബി​ജി​മോ​ൾ റെ​ജി​ക്കാ​യി നി​ല​കൊ​ണ്ടു എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വി​ന് അ​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച പ​രാ​തി.

    എ.​ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫ് മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ദേ​ഷ് സു​ധാ​ക​റി​നെ​യും സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. കാ​നം പ​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പ​ക്ഷേ, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​പ​ക്ഷം നേ​ര​ത്തേ​ത​ന്നെ മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തു​ന്ന നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ​ഴ​യ സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് പ്രാ​യ​പ​രി​ധി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​യാ​ൽ ഇ​രു​പ​തോ​ളം പേ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ പ​ക​ര​മെ​ത്തി​യ പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക്ക​വ​രും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ക്ഷ​ത്തോ​ട് അ​ടു​പ്പ​മു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​ത​ന്നെ വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത അം​ഗീ​ക​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ‘മ​ത്സ​ര​വി​ല​ക്ക്’ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് വി​മ​ത​ചേ​രി​യി​ലെ പ​ല​രെ​യും വെ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു.

    സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല ഡെ​ലി​ഗേ​റ്റു​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വെ​ട്ട​ലു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​നി​ന്ന് മു​ൻ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ടി.​വി. ബാ​ല​ൻ, കെ.​കെ. ബാ​ല​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​യി ജി​ല്ല അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. നാ​സ​റി​നെ ത​ഴ​ഞ്ഞു. ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ ജി​ല്ല അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ. ​പ്ര​ദീ​പ​നെ​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​പ​ക്ഷം ഇ​ട​പെ​ട്ട് ത​ഴ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Binoy Viswamcpi state councilCPI State conferenceKerala
