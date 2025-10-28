Begin typing your search above and press return to search.
    ജില്ലകൾക്കും ഔദ്യോഗിക പക്ഷിയും വൃക്ഷവും പുഷ്പവും; കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി

    കൊ​ച്ചി: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നെ​ന്ന​പോ​ലെ ഓ​രോ ജി​ല്ല​ക്കും ഉ​ണ്ടാ​കും ഇ​നി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ക്ഷി​യും വൃ​ക്ഷ​വും. ജി​ല്ല​ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള സ​സ്യ-​ജ​ന്തു​ജാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ അ​വ​യെ ജി​ല്ല സ്പീ​ഷീ​സു​ക​ളാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ ജി​ല്ല ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന ജൈ​വ വൈ​വി​ധ്യ ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ ശി​പാ​ർ​ശ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​കു​ന്ന തീ​രു​മാ​നം.

    2023ലെ ​ജൈ​വ വൈ​വി​ധ്യ ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം, അ​വ​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര ഉ​പ​യോ​ഗം, ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണം എ​ന്നി​വ ബി.​എം.​സി​ക​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല​ക​ളാ​ണ്. ജൈ​വ​ജാ​തി വൈ​വി​ധ്യം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​വ​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും കാ​സ​ർ​കോ​ട്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ജൈ​വ വൈ​വി​ധ്യ ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മാ​തൃ​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ബി.​എം.​സി​യി​ൽ ജി​ല്ല പു​ഷ്പം, ജി​ല്ല വൃ​ക്ഷം, ജി​ല്ല പൈ​തൃ​ക​വൃ​ക്ഷം, ജി​ല്ല ജീ​വി, ജി​ല്ല ജ​ല​ജീ​വി, ജി​ല്ല പ​ക്ഷി, ജി​ല്ല ചി​ത്ര​ശ​ല​ഭം, ജി​ല്ല മ​ത്സ്യം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ എ​ട്ടു​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ യ​ഥാ​ക്ര​മം അ​തി​രാ​ണി, ഈ​യ​കം, ഈ​ന്ത്, ഈ​നാം​പേ​ച്ചി, നീ​ർ​നാ​യ, മേ​നി പൊ​ന്മാ​ൻ, മ​ല​ബാ​ർ റോ​സ്, പാ​താ​ള പൂ​ന്താ​ര​ക​ൻ എ​ന്നി​വ​യെ ജൈ​വ ജാ​തി​ക​ളാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ജി​ല്ല​യി​ൽ സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ര്‍ഹി​ക്കു​ന്ന കാ​ഞ്ഞി​രം (ജി​ല്ല വൃ​ക്ഷം), വെ​ള്ള​വ​യ​റ​ന്‍ ക​ട​ൽ പ​രു​ന്ത് (ജി​ല്ല പ​ക്ഷി), പെ​രി​യ പോ​ള​ത്താ​ളി (ജി​ല്ല പു​ഷ്പം), പാ​ല​പ്പൂ​വ​ന്‍ ആ​മ (ജി​ല്ല ജീ​വി) എ​ന്നി​വ​യെ ജി​ല്ല ജാ​തി​ക​ളാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

