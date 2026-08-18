Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകെ. മുരളീധരന്റെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Aug 2026 7:13 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2026 7:13 PM IST

    കെ. മുരളീധരന്റെ മാതാവിനെതിരെ അശ്ലീല പരാമർശം; 'പോരാളി ഷാജി' പേജിനെതിരെ ഡി.ജി.പിക്ക് പരാതി

    text_fields
    bookmark_border
    കെ. മുരളീധരന്റെ മാതാവിനെതിരെ അശ്ലീല പരാമർശം; പോരാളി ഷാജി പേജിനെതിരെ ഡി.ജി.പിക്ക് പരാതി
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: ആരോഗ‍്യ മന്ത്രി കെ. മുരളീധരന്റെ മാതാവ് കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്നാരോഗിച്ച് പരാതി. 'പോരാളി ഷാജി' എന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ അശ്ലീലവും വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുന്നതുമായ ഉള്ളടക്കം പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയകൃഷ്ണൻ കാടാമ്പുഴ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് (ഡി.ജി.പി) നൽകിയിരിക്കുന്ന പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അശ്ലീലവും അപകീർത്തികരവുമായ പരാമർശങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചെന്നാണ് പരാതി.

    മരണപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയേയും അവരുടെ മാന്യതയേയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ബോധപൂർവം അപവാദ പ്രചാരണം അഴിച്ചുവിട്ട ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജ് അഡ്മിൻമാർക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ഉചിതമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:socialmediak muralidharanabuse
    News Summary - Obscene remarks against K. Muraleedharan’s mother
    Similar News
    Next Story
    X