Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 7:02 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 7:02 PM IST

    ആർക്കിടെക്റ്റ് പി.എ. നസീർഖാൻ നിര്യാതനായി

    ആർക്കിടെക്റ്റ് പി.എ. നസീർഖാൻ നിര്യാതനായി
    കോഴിക്കോട്: പ്രമുഖ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസൈനർ വെസ്റ്റ്ഹിൽ ബി.ജി. റോഡ് പുത്തൻ തെരുവിൽ ഹൗസിൽ പി.എ. നസീർഖാൻ (65) നിര്യാതനായി. പരേതനായ അബ്ദുൽ ഹമീദിന്റെയും എ.വി. നഫീസയുടെയും മകനാണ്.

    ഭാര്യ: പുനത്തിൽ ലൈല (വയനാട്).
    മക്കൾ: അബ്ദുൽ വാഹിദ് ഖാൻ (ആർക്കിടെക്റ്റ്), നെഹല നസീർ ഖാൻ (ആർക്കിടെക്റ്റ്, ചെന്നൈ).
    മരുമക്കൾ: ഫഹദ് (ചെന്നൈ), നുഹ ഒളകര (ഖത്തർ).

    സഹോദരങ്ങൾ: പി.എ. സജീദ്, ജാസം, ഷീബ.

    മയ്യിത്ത് നമസ്ക്കാരം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10ന് തോപ്പയിൽ മസ്ജിദിൽ.

    TAGS:architectObituary
    News Summary - Obit architect PA Naseer Khan
