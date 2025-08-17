ആർക്കിടെക്റ്റ് പി.എ. നസീർഖാൻ നിര്യാതനായി

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 17 Aug 2025 7:02 PM IST
Updated Ondate_range 17 Aug 2025 7:02 PM IST
ആർക്കിടെക്റ്റ് പി.എ. നസീർഖാൻ നിര്യാതനായിtext_fields
News Summary - Obit architect PA Naseer Khan
ഭാര്യ: പുനത്തിൽ ലൈല (വയനാട്).
കോഴിക്കോട്: പ്രമുഖ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസൈനർ വെസ്റ്റ്ഹിൽ ബി.ജി. റോഡ് പുത്തൻ തെരുവിൽ ഹൗസിൽ പി.എ. നസീർഖാൻ (65) നിര്യാതനായി. പരേതനായ അബ്ദുൽ ഹമീദിന്റെയും എ.വി. നഫീസയുടെയും മകനാണ്.
മക്കൾ: അബ്ദുൽ വാഹിദ് ഖാൻ (ആർക്കിടെക്റ്റ്), നെഹല നസീർ ഖാൻ (ആർക്കിടെക്റ്റ്, ചെന്നൈ).
മരുമക്കൾ: ഫഹദ് (ചെന്നൈ), നുഹ ഒളകര (ഖത്തർ).
സഹോദരങ്ങൾ: പി.എ. സജീദ്, ജാസം, ഷീബ.
മയ്യിത്ത് നമസ്ക്കാരം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10ന് തോപ്പയിൽ മസ്ജിദിൽ.
