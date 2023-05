സാമ്പത്തികതട്ടിപ്പ്​: ​പണം തിരികെ നൽകി രക്ഷപ്പെടാൻ നുസ്റത്തിന്റെ നീക്കം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​ല​പ്പു​റം: സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സി​ൽ റി​മാ​ൻ​ഡി​ലാ​യ തൃ​ശൂ​ർ സ​ഹ​ക​ര​ണ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ വി.​പി. നു​സ്റ​ത്തി​ന്​ കോ​ട​തി ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യു​മാ​യി ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പി​ലെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണി​ത്. ത​രാ​നു​ള്ള പ​ണം ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് നു​സ്റ​ത്ത്​ അ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. മ​ല​പ്പു​റം സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ പ​രാ​തി​യി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​തോ​ടെ മ​റ്റ് കേ​സു​ക​ളി​ൽ കോ​ട​തി വാ​റ​ന്‍റ്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ത​​ന്നെ എ​തി​ർ​ക​ക്ഷി​യു​മാ​യി ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​ ജാ​മ്യം നേ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം മ​റ്റ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സു​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. ഇ​നി​യു​മേ​റെ പേ​ർ​ക്ക്​ പ​ണം കി​ട്ടാ​നു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ​മ​റ്റ് കേ​സു​ക​ളി​ലും പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ട​ൻ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ ചി​ല​രു​ടെ പ​ണം ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നേ​റ്റ​താ​യും വി​വ​ര​മു​ണ്ട്. Show Full Article

Nusrat's move to escape by returning the money in Financial fraud case