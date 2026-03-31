Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightനഴ്സുമാരുടെ സമരം: ഹരജി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 31 March 2026 11:44 PM IST
    Updated On
    date_range 31 March 2026 11:44 PM IST

    നഴ്സുമാരുടെ സമരം: ഹരജി പരിഗണിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ജഡ്ജി പിന്മാറി

    text_fields
    bookmark_border
    ജസ്റ്റിസ് പി. ഗോപിനാഥാണ് പിൻവാങ്ങിയത്
    cancel

    കൊച്ചി: ശമ്പളവർധന ആവശ്യപ്പെട്ട് നഴ്സുമാർ നടത്തുന്ന സമരത്തിനെതിരായ ഹരജി പരിഗണിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഹൈകോടതിയുടെ നിലവിലെ ബെഞ്ച് പിൻമാറി. കേരള പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് അസോസിയേഷനടക്കം നൽകിയ ഹരജി പരിഗണിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ജസ്റ്റിസ് പി. ഗോപിനാഥാണ് പിൻവാങ്ങിയത്. ഹരജി ബുധനാഴ്ച പുതിയ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനക്കെത്തും. നഴ്സുമാരുടെ സമരം ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാറിന് അവശ്യസേവന നിയമമടക്കം (എസ്മ) പ്രയോഗിക്കാനാകുമെന്ന് കോടതി വാക്കാൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എസ്മ സാധ്യമാണോയെന്ന് അറിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതേ ബെഞ്ച് നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തരുതെന്ന ഇടക്കാല ഉത്തരവ് തുടരുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    സമരം ഒത്തുതീർക്കാൻ ഹൈകോടതി നിർദേശപ്രകാരം അഭിഭാഷക സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ മധ്യസ്ഥചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് മധ്യസ്ഥന്റെ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു.എൻ.എ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പണിമുടക്കിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി അത്യാഹിത, തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗങ്ങടക്കം മുടങ്ങിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹരജി. പല ആശുപത്രികളും നഴ്സുമാരുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാൻ തയാറാണെന്ന വാദമാണ് യു.എൻ.എ ഉയർത്തുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:judgepetitionNurses Protest
    News Summary - Nurses' strike: Judge recuses himself from considering petition
    X