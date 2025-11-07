Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 7 Nov 2025 11:54 PM IST
    date_range 7 Nov 2025 11:54 PM IST

    സ്‌കൂള്‍ വാനിന്റെ അടിയിൽപെട്ട് നഴ്‌സറി വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

    സ്‌കൂള്‍ വാനിന്റെ അടിയിൽപെട്ട് നഴ്‌സറി വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
    ഐമിന്‍ ഐസിന്‍

    ഒ​ഴു​കൂ​ര്‍ (മ​ല​പ്പു​റം): സ്വ​കാ​ര്യ സ്‌​കൂ​ളി​ലെ ന​ഴ്‌​സ​റി വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി അ​തേ സ്‌​കൂ​ളി​ലെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന​ടി​യി​ൽ​പെ​ട്ട് ദാ​രു​ണ​മാ​യി മ​രി​ച്ചു. ഒ​ഴു​കൂ​ര്‍ കു​ന്ന​ക്കാ​ട് കു​റ്റി​പ്പു​റ​ത്ത് മൂ​ച്ചി​ക്കു​ണ്ടി​ല്‍ നൂ​റു​ദ്ദീ​ന്റെ​യും അം​ജി​ദ ജ​ബി​ന്റെ​യും ഏ​ക മ​ക​ന്‍ എ​മി​ന്‍ ഐ​സി​ന്‍ (അ​ഞ്ച്) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ഒ​ഴു​കൂ​ര്‍-​മു​സ്‍ലി​യാ​ര​ങ്ങാ​ടി റോ​ഡി​ല്‍ കു​മ്പ​ള​പ്പ​റ​മ്പി​ല്‍ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ലോ​ടെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    മു​സ്‍ലി​യാ​ര​ങ്ങാ​ടി​യി​ലെ എ.​ബി.​സി സ്‌​കൂ​ളി​ലെ എ​ല്‍.​കെ.​ജി വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​യാ​ണ് എ​മി​ന്‍ ഐ​സി​ന്‍. സ്‌​കൂ​ള്‍ വി​ട്ട് കു​ട്ടി​യെ വീ​ടി​ന​ടു​ത്ത് ഇ​റ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം വാ​ൻ എടു​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ കു​ട്ടി അ​ടി​യി​ൽ​പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ട​നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. മ​ഞ്ചേ​രി മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് മോ​ര്‍ച്ച​റി​യി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മൃ​ത​ദേ​ഹം പോ​സ്റ്റ്മോ​ര്‍ട്ടം ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ക്കു​ശേ​ഷം വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കും.

    News Summary - Nursery student dies after being hit by school van
