Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ നഴ്സ്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Aug 2026 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2026 10:23 AM IST

    ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ നഴ്സ് തൂങ്ങി മരിച്ചനിലയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ നഴ്സ് തൂങ്ങി മരിച്ചനിലയിൽ
    cancel
    camera_alt

    അലീന സാബു​

    തലശ്ശേരി: നഗരത്തിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സിനെ ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കൊല്ലം അഷ്ടമുടി സ്വദേശിനിയായ അലീന സാബു (25) ആണ് മരിച്ചത്.

    ​മലബാർ കാൻസർ സെന്ററിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ അലീന, കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി തലശ്ശേരി ടെലി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നഴ്സായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. അവധിക്ക് നാട്ടിൽ പോയി ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് തിരിച്ചെത്തിയത്. അഞ്ചു വർഷമായി ഇവർ താമസിക്കുന്ന ടെമ്പിൾഗേറ്റലെ ജ്ഞാനോദയ യോഗം വർക്കിങ് വുമൺസ് ഹോസ്റ്റലിലെ മുറിയിൽ ഫാനിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മുറിയിൽ നിന്ന് ആത്മഹത്യാകുറിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ​വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി എട്ടരയോടെയാണ് സംഭവം. മുറിയിൽ നിന്ന് പ്രതികരണമൊന്നും കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് വിളിച്ചുനോക്കുകയായിരുന്നു. വാതിൽ തുറക്കാതിരുന്നതോടെ സംശയം തോന്നി വാതിൽ പൊളിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. തലശ്ശേരി പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime Newsnurse deathKerala NewsObituary
    News Summary - Nurse found dead in hostel room
    Similar News
    Next Story
    X