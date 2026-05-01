Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഅമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 May 2026 4:49 PM IST
    Updated On
    date_range 1 May 2026 4:49 PM IST

    അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് ആലപ്പുഴയിൽ നഴ്സ് മരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ആലപ്പുഴ: അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് ആലപ്പുഴയിൽ നഴ്സ് മരിച്ചു. അമ്പലപ്പുഴ നീർക്കുന്നം കളത്തിൽ വിജയന്‍റെയും അമ്പിളിയുടെയും മകളായ 26കാരി ആര്യമോൾ ആണ് മരിച്ചത്. വിദേശ ജോലിക്കായി ബംഗളൂരുവിലെ ജോലി രാജി വെച്ച് രണ്ട് മാസം മുമ്പാണ് ആര്യ ആലപ്പുഴയിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. ഒരു മാസം മുമ്പാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ തന്നെ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു.

    വീണ്ടും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയതോടെ പരുമലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. രോഗം കൂടിയതിനെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:nurseAlappuzhaKerala Newsamoebic encephalitis
    News Summary - Nurse dies of amoebic encephalitis in Alappuzha
