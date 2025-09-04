Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 9:10 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 9:17 PM IST

    മലയാളികൾക്ക് റെയിൽവേയുടെ ഓണ സമ്മാനം; വന്ദേഭാരതിൽ കോച്ചുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി

    Vande Bharat Train
    വന്ദേഭാരത് ട്രെയിൻ

    പാലക്കാട്: മംഗളൂരു സെൻട്രൽ-തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസിൽ (നമ്പർ 20631/20632) കോച്ചുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ചു. നാല് ചെയർ കാർ കോച്ചുകളാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്.

    ഇതോടെ 18 ചെയർകാർ കോച്ചുകളുണ്ടാവും. എക്സിക്യൂട്ടീവ് കോച്ചുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കോച്ചുകളാണ് ഈ ട്രെയിനിൽ ഉള്ളത്. സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പത് മുതൽ വർധിപ്പിച്ച കോച്ചുകളുമായി ഓടുമെന്ന് റെയിൽവേ അറിയിച്ചു.

    ആലപ്പുഴ വഴി ഓടുന്ന വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിലെ കോച്ചുകളുടെ എണ്ണമാണ് വർധിപ്പിച്ചത്. യാത്രക്കാർക്കിടയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന ജനപ്രീതിയാണ് കോച്ചുകൾ വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണം. അധിക കോച്ചുകളുടെ വരവോടെ ടിക്കറ്റ് ലഭ്യതയും വർധിക്കും.

    TAGS:Train coachesVande Bharat Train
    News Summary - Number of coaches increased in Vande Bharat
