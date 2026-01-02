Begin typing your search above and press return to search.
    നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും എൻ.എസ്.എസിന് സമദൂരം - ജി. സുകുമാരൻ നായർ

    നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും എൻ.എസ്.എസിന് സമദൂരം - ജി. സുകുമാരൻ നായർ
    ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി: വ​രു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭാ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​ൻ.​എ​സ്. എ​സി​ന്റേ​ത് സ​മ​ദൂ​ര നി​ല​പാ​ട് ത​ന്നെ​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി. ​സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ. 149ാമ​ത് മ​ന്നം ജ​യ​ന്തി ദി​ന​ത്തി​ൽ മ​ന്നം സ​മാ​ധി​യി​ൽ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന​ക്ക്​ ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ശ​ബ​രി​മ​ല വി​ഷ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് സ​മ​ദൂ​ര​ത്തി​ലെ ശ​രി​ദൂ​രം എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. അ​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി കൂ​ട്ടി കു​ഴ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. മ​റ്റെ​ല്ലാ വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും സ​മ​ദൂ​രം ത​ന്നെ​യാ​ണ് നി​ല​പാ​ട്. ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തോ​ടും വെ​റു​പ്പി​ല്ല. സ്വ​ർ​ണ്ണ​ക്കൊ​ള്ള​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ത്തി​ലും എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ത​നി​ക്ക് സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ പി​ന്തു​ണ​യു​ണ്ടോ എ​ന്ന് നി​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മന്നം ജയന്തി ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക്​ പെരുന്നയില്‍ സമാപ്തി

    നാ​യ​ര്‍ സ​മു​ദാ​യാ​ചാ​ര്യ​ന്‍ മ​ന്ന​ത്തു​പ​ദ്മ​നാ​ഭ​ന്റെ 149 മ​ത് ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്​ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ പെ​രു​ന്ന​യി​ല്‍ സ​മാ​പ്തി. ര​ണ്ടു ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു നി​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നാ​യി പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ പേ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.ദേ​ശീ​യ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​നം​ഗം ഡോ. ​സി​റി​യ​ക് തോ​മ​സ്, ക​വി​യും ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വു​മാ​യ രാ​ജീ​വ് ആ​ലു​ങ്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​രും വേ​ദി​യി​ല്‍ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ വി​വി​ധ എ​ന്‍ഡോ​വ്‌​മെ​ന്റു​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു.

    എ​ൻ. എ​സ്. എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​എം. ശ​ശി​കു​മാ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി.​സു​കു​മാ​ര​ന്‍ നാ​യ​ര്‍, ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ൻ.​വി അ​യ്യ​പ്പ​ൻ പി​ള്ള, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം. ​സം​ഗീ​ത് കു​മാ​ർ, ക​ര​യോ​ഗം ര​ജി​സ്ട്രാ​ര്‍ വി.​വി ശ​ശി​ധ​ര​ൻ നാ​യ​ർ, എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി​കു​മാ​ർ കോ​യി​ക്ക​ൽ, ഡ​യ​റ​ക്ട്​ ബോ​ർ​ഡം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും മ​ന്നം സ​മാ​ധി​യി​ല്‍ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി.

