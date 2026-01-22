Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    22 Jan 2026 6:45 AM IST
    22 Jan 2026 6:45 AM IST

    എന്‍.എസ്​.എസ്-എസ്.എന്‍.ഡി.പി ഐക്യ പ്രഖ്യാപനം ധാരണകൾക്ക്​ ശേഷമെന്ന്​ സൂചന

    എന്‍.എസ്​.എസ്-എസ്.എന്‍.ഡി.പി ഐക്യ പ്രഖ്യാപനം ധാരണകൾക്ക്​ ശേഷമെന്ന്​ സൂചന
    ജി. സുകുമാരൻ നായർ, വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: എന്‍.എസ്​.എസ്-എസ്.എന്‍.ഡി.പി ഐക്യ പ്രഖ്യാപനം ഇരു സംഘടനകളും തമ്മിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ധാരണയിലെത്തിയ ശേഷമെന്ന്​ സൂചന. ജി. സുകുമാരൻ നായരുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്നും അതിനായി തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയെന്നുമാണ്​ എസ്.എന്‍.ഡി.പി നേതൃയോഗത്തിന്​ ശേഷം വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞത്​. അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട രഷ്​ട്രീയ നിലപാട്​, മുസ്​ലിം സമൂഹത്തോടും മുസ്​ലിം ലീഗിനോടുമുള്ള സമീപനം​, കോൺഗ്രസിന്​ അധികാരം ലഭിച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകണം​ തുടങ്ങിയ പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ ധാരണയിലെത്തി എന്നാണ്​ സൂചന. ഇരു മുന്നണികളോടും എൻ.എസ്​.എസിന്‍റെ സമദൂരം എസ്​.എൻ.ഡി.പിയും പിന്തുടരുമെന്നും അറിയുന്നു.

    ഇനി തങ്ങൾ തമ്മിൽ തെറ്റുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന്​ വെള്ളാപ്പള്ളിയും സുകുമാരൻ നായരും പറയുന്നു. ഇത്​ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന്​ ധാരണയായതിന്‍റെ സൂചനയായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു. ‘നായാടി മുതൽ നസ്രാണി വരെയുള്ള’ വരുടെ സാമൂഹിക മുന്നേറ്റം വേണമെന്നാണ്​ നേതൃയോഗം പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നത്​. നേരത്തെ പറഞ്ഞ്​ വന്നത്​ നായാടി മുതൽ നമ്പൂതിരിവരെ എന്നാണ്​.

    സംഘ്​ പരിവാറിന്‍റെ പ്രേരണയിൽ മുസ്​ലിം സമൂഹത്തോട്​ ശത്രുത പുലർത്തുന്ന ഒരു വിഭാഗം ക്രൈസ്തവ സംഘടനകളിലുണ്ട്​. അവരെ കൂടി കൂട്ടുപിടിക്കുന്ന സമീപനമാണ്​ പ്രമേയത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട്​ വെക്കുന്നത്​. എൻ.എസ്​.എസിന്‍റെ ഇംഗിതം കൂടി ഇതിനുള്ളതായി പറയുന്നു. മുമ്പ്​ എൻ.എസ്​.എസുമായി കൈകോർക്കുകയും പിന്നീട്​ പിണങ്ങുകയും ചെയ്തത്​ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ ചത്ത കൊച്ചിന്‍റെ ജാതകം നോക്കേണ്ടെന്നും പുതിയ കൊച്ചിനെ കുറിച്ച്​ സംസാരിക്കാമെന്നുമായിരുന്നു വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ നിലപാട്​.

    രണ്ട്​ സംഘടനകളുടെയും ഐഡന്‍റിറ്റി അതേ പോലെ നില നിർത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും മുന്നോട്ട്​ പോകുക. എൻ.എസ്​.എസുമായി ആലോചിച്ചേ ഏത്​ തീരുമാനവും എടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറയുന്നു.

    ഐക്യം യാഥാർഥ്യമാക്കും; ആശങ്ക രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് മാത്രം -ജി. സുകുമാരൻ നായർ

    ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി: എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കോ​ട്ടം​ത​ട്ടാ​തെ എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി​യു​മാ​യു​ള്ള ഐ​ക്യം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി. ​സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ. ക​ണി​ച്ചു​കു​ള​ങ്ങ​ര​യി​ലെ എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗ​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ൻ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ തീ​രു​മാ​ന​ത്തോ​ട് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി-​എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ഐ​ക്യം വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നെ​തി​രെ​യ​ല്ല. യാ​തൊ​രു പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി മോ​ഹ​ങ്ങ​ളും എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​നി​ല്ല. പ്ര​ബ​ല ഹി​ന്ദു​സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഐ​ക്യം കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഐ​ക്യ​ത്തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ​കാ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ തീ​രു​മാ​ന​മ​റി​യി​ക്കാ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തു​ഷാ​ർ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി അ​ടു​ത്ത​ദി​വ​സം ത​ന്നെ പെ​രു​ന്ന​യി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യു​ന്ന​ത്. തു​ഷാ​റി​നെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​നേ​താ​വാ​യി ക​രു​താ​തെ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യു​ടെ മ​ക​നാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി​യു​മാ​യി ഐ​ക്യ​മെ​ന്ന​ത് എ​ന്റെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മാ​ണ്. തു​ഷാ​ർ വ​ന്ന​ശേ​ഷം എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന് ഐ​ക്യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കും.

    എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി​യു​മാ​യി മു​മ്പ് ചി​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ഴ​തി​ല്ല. നേ​ര​ത്തെ ഐ​ക്യ​മു​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ൾ സം​വ​ര​ണ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഭി​ന്ന​ത​യു​ട​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​വി​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം വി​ഷ​യ​മ​ല്ല. സ​മു​ദാ​യ​സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ഐ​ക്യം സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ​യോ മ​റ്റു രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക​ക്ഷി​ക​ളെ​യോ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ന​ല്ല. എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് എ​ന്നും സ​മ​ദൂ​ര​ത്തി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്.

    വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ഉ​മ്മാ​ക്കി​യൊ​ന്നു​മ​ല്ലെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ​റ​ഞ്ഞ് സ​തീ​ശ​നെ വ​ലി​യ ആ​ളാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി ക​വ​ർ​ച്ച കേ​സി​ൽ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളാ​രാ​യാ​ലും ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണം. കോ​ട​തി ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്. തൊ​ണ്ടി​മു​ത​ൽ ക​ണ്ടെ​ടു​ക്ക​യും വേ​ണം. ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലോ മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലോ മ​റു​പ​ടി​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

