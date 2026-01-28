Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎ​ട്ട്​ ദി​വ​സ​ത്തെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 6:34 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 6:34 AM IST

    എ​ട്ട്​ ദി​വ​സ​ത്തെ ആ​യു​സ്​ മാ​ത്രം; പൊരുത്തക്കേടിൽ എട്ടിൽ പൊട്ടി ഐക്യനീക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    എ​ട്ട്​ ദി​വ​സ​ത്തെ ആ​യു​സ്​ മാ​ത്രം; പൊരുത്തക്കേടിൽ എട്ടിൽ പൊട്ടി ഐക്യനീക്കം
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​മു​ദാ​യ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യ​മെ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്-​എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി സ​ഖ്യ​നീ​ക്കം പ്രാ​യോ​ഗി​ക​ത​യു​ടെ ക​ട​മ്പ​ക​ളി​ൽ ത​ട്ടി നി​ലം​പൊ​ത്തി​യ​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ പൊ​തു​മി​നി​മം പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്ലാ​ത്ത​ത്​ മു​ത​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ടി​ലെ പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ടു​ക​ൾ വ​​രെ. ഇ​രു​സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന പൊ​തു​ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ ​​പ​ക​രം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി സ​തീ​ശ​നെ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മി​ക്ക​ലാ​യി​രു​ന്നു ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്​ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത ഇ​രു സ​മു​ദാ​യ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും നി​ല​പാ​ടു​ക​ളി​ലെ ആ​കെ​ത്തു​ക.

    എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി​ യോ​ഗം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച ഐ​ക്യാ​ഹ്വാ​ന​ത്തി​ന്​ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ കൈ ​കൊ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും ഡ​യ​റ​ക്ട​​ർ ബോ​ർ​ഡ്​ യോ​ഗം നീ​ക്കം ത​ള്ളി​യ​തോ​ടെ ഐ​ക്യ​സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ എ​ട്ട്​ ദി​വ​സ​ത്തെ ആ​യു​സ്​ മാ​ത്ര​മാ​യി.

    ‘സ​മ​ദൂ​ര​’​ത്തി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​നെ​തി​രെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ നി​ല​പാ​ടി​നെ പൊ​തു​മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ സം​ശ​യാ​സ്​​പ​ദ​മാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​നം എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ഐ​ക്യ​ത്തി​നു​ള്ള പ്രാ​ഥ​മി​ക ധാ​ര​ണ​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യു​ടെ മ​ക​നും എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ബി.​ഡി.​ജെ.​എ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നു​മാ​യ തു​ഷാ​ർ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യെ നി​യോ​ഗി​ച്ച​താ​ണ് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്‍റെ പി​ന്നോ​ട്ടു​പോ​ക്കി​നു​ള​ള മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ധാ​ന​കാ​ര​ണം.

    എ​ൻ.​ഡി.​എ​യി​ലെ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​യാ​ണ്​ നി​ല​വി​ൽ ബി.​ഡി.​ജെ.​എ​സ്. ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​വി​നെ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് അ​യ​ച്ച​തു​വ​ഴി ഐ​ക്യ​നീ​ക്ക​ത്തി​ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്വ​ഭാ​വം കൈ​വ​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്​ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്‍റെ ആ​രോ​പ​ണം. ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മി​ല്ലെ​ന്നും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ട്​ സ​മ​ദൂ​ര​മാ​ണെ​ന്നും ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ എ​ൻ.​ഡി.​എ നേ​താ​വ്​ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക്​ ഇ​ട​നി​ല നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്​ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്​ ര​സി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല.

    എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നാ​ക​ട്ടെ, ബി.​ഡി.​ജെ.​എ​സ് മു​ഖേ​ന എ​ൻ.​ഡി.​എ മു​ന്ന​ണി​യോ​ടു​ള്ള താ​ല്പ​ര്യം ഇ​പ്പോ​ഴും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യ ഒ​രു മു​ന്ന​ണി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തോ​ടും എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് താ​ല്പ​ര്യ​മി​ല്ല. ഈ ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ വൈ​രു​ധ്യം ച​ർ​ച്ച​ക​ളെ വ​ഴി​മു​ട്ടി​ച്ചു.

    വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ന് പ​ത്മ​ഭൂ​ഷ​ൺ ബ​ഹു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​തും എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ പി​ന്മാ​റ്റ​ത്തി​ന് പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യ കാ​ര​ണ​മാ​യെ​ന്ന് ക​രു​ത​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഈ ​പു​ര​സ്കാ​രം എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി​യെ ബി.​ജെ.​പി​യോ​ട് ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ ത​ന്ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ പൊ​തു​വി​ലു​ണ്ട്. ജാ​തി സെ​ൻ​സ​സ്, സം​വ​ര​ണം എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​രു​വ​രും വി​പ​രീ​ത ദി​ശ​യി​ലാ​ണ്​ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഐ​ക്യ​നീ​ക്കം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടാ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം ആ​ശ​യ​പ​ര​മാ​യ ഈ ​വി​ട​വും കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:NSSSNDPKerala NewsLatest News
    News Summary - nss-sndp united movement
    Similar News
    Next Story
    X