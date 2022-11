എൻ.എസ്.എസിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ല, വർഗീയവാദികളുടെ വോട്ട് വേണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞത് -വി.ഡി സതീശന്‍

cancel camera_alt File Photo By വെബ് ഡെസ്ക് ദുബൈ: എന്‍.എസ്.എസിനോട് അയിത്തമില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശന്‍. എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളുടെയും അടുത്ത് പോകും. എന്‍.എസ്.എസിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വർഗീയവാദികളുടെ വോട്ട് വേണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സമുദായ നേതാക്കൾ ഇരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ കിടക്കരുത് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു. ആരോടും അകൽച്ചയില്ല എല്ലാരേയും ചേർത്ത് നിർത്തുമെന്നും വി.ഡി സതീശന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

പെരുന്നയിൽ തന്റെയടുത്തുവന്ന്‌ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിപ്പിക്കണമെന്ന്‌ ആവശ്യപ്പെട്ട്‌ 24 മണിക്കൂർ കഴിയുംമുമ്പാണ്‌ ഒരു മത സാമുദായിക സംഘടനകളുടേയും നേതാക്കളുടേയും തിണ്ണ നിരങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായം തനിക്കില്ലെന്ന്‌ വി.ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞതെന്ന്‌ എൻ.എസ്.എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി. സുകുമാരൻ നായർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായാണ് വി.ഡി സതീശൻ ഇക്കാര്യം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്.

NSS has not been rejected, it has been said that the vote of communalists is not needed -VD Satheesan