മാസം 1000 രൂപ വരെ ലാഭിക്കുന്നു; ‘പ്രിയദർശനി ഇഫക്ടി’ൽ തൊഴിൽ രംഗത്ത് സ്ത്രീകൾ കരുത്ത് നേടിയെന്ന് സർവെ

മാസം 1000 രൂപ വരെ ലാഭിക്കുന്നു; ‘പ്രിയദർശനി ഇഫക്ടി’ൽ തൊഴിൽ രംഗത്ത് സ്ത്രീകൾ കരുത്ത് നേടിയെന്ന് സർവെtext_fields
ന്യൂഡൽഹി/തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യത്തെ തൊഴിൽപരമായ യാത്രകളിലും ഗതാഗത ചെലവുകളിലും വൻ ലിംഗവിവേചനം നിലനിൽക്കുന്നതായി കേന്ദ്ര നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസിന്റെ (എൻ.എസ്.ഒ) ഏറ്റവും പുതിയ ‘ദേശീയ ഗാർഹിക യാത്രാ സർവേ’ (2025-2026) ഫലം. തൊഴിൽ രംഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ ആകർഷിക്കാനും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാനും കേരള സർക്കാരിന്റെ 'പ്രിയദർശിനി സൗജന്യ ബസ് യാത്രാ പദ്ധതി' പോലുള്ള പൊതുഗതാഗത ഇടപെടലുകൾ എത്രത്തോളം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് റിപ്പോർട്ട്. 2025 ജൂലൈ മുതൽ 2026 ജൂൺ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ രാജ്യത്തെ 4.92 ലക്ഷത്തിലധികം കുടുംബങ്ങളിലെ 20.34 ലക്ഷം വ്യക്തികളിൽ നിന്നാണ് എൻ.എസ്.ഒ ഈ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത്.
ജോലി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരു കിലോമീറ്ററിലധികം സഞ്ചരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ 61.9% ആണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ 41.9% മാത്രമാണ്. ഗ്രാമങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ 37.7% (പുരുഷന്മാർ 59.6%) ഉം നഗരങ്ങളിൽ 52.9% വുമാണ് (പുരുഷന്മാർ 66.6%). എന്നാൽ ഒരു പുരുഷ തൊഴിലാളി പ്രതിമാസം ശരാശരി 835 രൂപ യാത്രക്കായി മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ ചെലവ് 533 രൂപ മാത്രമാണ്. ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ഗ്രാമീണ പുരുഷന്മാർ 674 രൂപ ചെലവിടുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ വെറും 307 രൂപ മാത്രമാണ് യാത്രാ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ വേതനവും സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കവുമാണ് ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്നത്. വിദ്യാർഥികളുടെ ദിനംപ്രതിയുള്ള യാത്രകളിൽ 29.5% പേരും രാത്രികാല യാത്രകളിൽ 55.8% പേരും പ്രധാന ഗതാഗത മാർഗ്ഗമായി ബസുകളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലെ സാഹചര്യവും 'പ്രിയദർശിനി സൗജന്യ ബസ് യാത്ര' പദ്ധതിയും
ദേശീയ തലത്തിൽ വെളിവാക്കപ്പെട്ട ഇത്തരം യാത്രാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും സാമ്പത്തിക ഭാരത്തിനും ശാശ്വത പരിഹാരമെന്ന നിലയിലാണ് കേരള സർക്കാർ 'പ്രിയദർശിനി സൗജന്യ ബസ് യാത്രാ പദ്ധതി'ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. കേരളത്തിലെ പൊതുഗതാഗത രംഗത്തും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിലും ഈ പദ്ധതി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ സർവേ കണക്കുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നു.
യാത്രാച്ചെലവിലെ സാമ്പത്തിക ഭാരം കുറക്കുന്നു
എൻ.എസ്.ഒ സർവേ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പോലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിമാസ യാത്രാക്കൂലി വലിയൊരു ബാധ്യതയാണ്. കേരളത്തിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഓർഡിനറി, ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ്, ടൗൺ ടു ടൗൺ ബസുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിച്ച 'പ്രിയദർശിനി' പദ്ധതിയിലൂടെ സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകൾക്ക് മാസം 500 മുതൽ 1000 രൂപ വരെ യാത്രാക്കൂലി ഇനത്തിൽ ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ തുക കുടുംബത്തിന്റെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
തൊഴിൽ പങ്കാളിത്തം ഉയർത്തുന്നു
ദേശീയതലത്തിൽ പുരുഷന്മാരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തൊഴിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ നിരക്കിൽ 20% ത്തോളം കുറവുണ്ട് (61.9% vs 41.9%). യാത്രാക്കൂലി താങ്ങാനാവാത്തതിനാൽ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് പോകാൻ മടിച്ചിരുന്ന ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ ബസ് യാത്ര ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി മാറി. ഇത് തൊഴിൽ വിപണിയിലേക്ക് കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ കടന്നുവരാൻ പ്രചോദനമാകുന്നു.
സുരക്ഷിതത്വവും യാത്രാ സ്വാതന്ത്ര്യവും
ദേശീയ സർവേയിൽ യാത്രക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ന പൊതുഗതാഗത ഉപാധി ബസുകളാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. പ്രിയദർശിനി പദ്ധതിയിലൂടെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാപ്യവും സുരക്ഷിതവുമായി മാറുന്നു. സ്വന്തമായി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളോ കാറുകളോ ഇല്ലാത്ത സാധാരണക്കാർക്ക് സൗജന്യവും കാര്യക്ഷമവുമായ ബസ് യാത്രാ സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നത് അവരുടെ സ്വതന്ത്ര സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ മുന്നേറ്റം
സ്കൂൾ-കോളേജ് വിദ്യാർഥികളിൽ 29.5% പേരും ബസുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർവേ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വിദ്യാർഥിനികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ബസ് യാത്ര സൗജന്യമോ സബ്സിഡി നിരക്കിലോ ലഭ്യമാക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
കേന്ദ്ര സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട ദേശീയ ഗാർഹിക യാത്രാ സർവേ വിവരങ്ങൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ലിംഗപരമായ യാത്രാ അസമത്വങ്ങളിലേക്കാണ്. ഉയർന്ന യാത്രാച്ചെലവ് സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിൽ പങ്കാളിത്തത്തെയും സാമ്പത്തിക സ്വയംപര്യാപ്തതയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കേന്ദ്ര സർവേ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കേരളം നടപ്പിലാക്കിയ 'പ്രിയദർശിനി സൗജന്യ ബസ് യാത്രാ പദ്ധതി' വെറുമൊരു സബ്സിഡി പ്രഖ്യാപനമല്ല, മറിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റത്തിനും തൊഴിൽ പങ്കാളിത്ത വർധനവിനും വഴിയൊരുക്കുന്ന വിപ്ലവകരമായ നയമാണെന്ന് തെളിയുന്നു.
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