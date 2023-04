നിയമസഭയിലെ സംഘർഷം കാണിച്ച മാധ്യമങ്ങൾക്കും നോട്ടീസ്​

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിലെ സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിന്​ മുന്നിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച മാധ്യമങ്ങൾക്കും നോട്ടീസ്. അതി സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ അനുവാദമില്ലാതെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് നോട്ടീസ്.

15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിശദീകരണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ നിയമസഭ പാസ് റദ്ദാക്കുമെന്നാണ് നോട്ടീസിലെ മുന്നറിയിപ്പ്. ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി പ്രചരിപ്പിച്ചെന്നാരോപിച്ച്​ ചില പ്രതിപക്ഷ എം.എൽ.എമാരുടെ പി.എമാർക്ക് കഴിഞ്ഞദിവസം നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു.

ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചവരിൽ ഭരണപക്ഷ എം.എൽ.എമാരുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും പേഴ്​സനൽ സ്റ്റാഫും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെ ഒഴിവാക്കിയാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്കും പ്രതിപക്ഷ എം.എൽ.എമാർക്കും നിയമസഭ സെക്രട്ടറി നോട്ടീസ് നൽകിയതെന്ന്​ പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു.

Notice to the media for showing conflict in the Assembly