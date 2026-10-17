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    അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി സോ​ളാ​ർ വേ​ലി സ്ഥാ​പി​ച്ച 14 പേ​ർ​ക്ക്​ ​നോ​ട്ടീസ്; ആനത്താര വിഷയത്തിൽ നടപടി കടുപ്പിച്ച് വനം വകുപ്പ്​

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    അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി സോ​ളാ​ർ വേ​ലി സ്ഥാ​പി​ച്ച 14 പേ​ർ​ക്ക്​ ​നോ​ട്ടീസ്; ആനത്താര വിഷയത്തിൽ നടപടി കടുപ്പിച്ച് വനം വകുപ്പ്​
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    ​തൊ​ടു​പു​ഴ: ആ​ന​ത്താരകളിലെ വേ​ലി​ക​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വാ​ദം ക​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ക​ടു​പ്പി​ച്ച്​ വ​നം വ​കു​പ്പ്. ​ആ​ന​യി​റ​ങ്ക​ൽ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​​ന്‍റെ വൃ​ഷ്ടി പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത്​ ഏ​ലം കൃ​ഷി​ക്കാ​യി ​സോ​ളാ​ർ​വേ​ലി​ക​ളും ഇ​രു​മ്പു​വ​ട​ങ്ങ​ളു​മ​ട​ക്കം സ്ഥാ​പി​ച്ച 14 പേ​ർ​ക്ക് വ​നം വ​കു​പ്പ്​ നോ​ട്ടീ​സ്​ ന​ൽ​കി. ഇ​വ​രാ​രും വേ​ലി​ക​ൾ സ്വ​യം നീ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ദേ​വി​കു​ളം സ​ബ്​ ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക്​ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച്​ വ​നം വ​കു​പ്പ്​ ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി​യ​താ​യാ​ണ്​ വി​വ​രം.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്​​ച സം​ര​ക്ഷ​ണ വേ​ലി​ക​ൾ പൊ​ളി​ച്ച്​ മാ​റ്റു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ല​ക്ട​റു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യ നോ​ട്ടി​സ്​ സ്പീ​ക്ക​ർ ത​ള്ളു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം വോ​ക്കൗ​ട്ട്​ ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്​​തി​രു​ന്നു.

    ആ​ന​ത്താ​ര​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ സി.​പി.​എം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ ഹ​ർ​ത്താ​ലും ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ആ​ന​ക​ളു​ടെ സ​ഞ്ചാ​ര പാ​ത​യി​ൽ കെ​ട്ടി​യ അ​ന​ധി​കൃ​ത വേ​ലി​ക​ളാ​ണ്​ പൊ​ളി​ച്ചു മാ​റ്റു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ്​ വ​നം വ​കു​പ്പ്​ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. എ​ന്നാ​ൽ ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ളി​ച്ച്​ നീ​ക്കി​യ വേ​ലി​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​വ​ർ ത​ന്നെ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്​.

    ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ലി​ൽ ആ​ന​ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന്​ പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലി​റ​ങ്ങാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​വ​ക്ക്​ സ​ഞ്ചാ​ര പാ​ത ഒ​രു​ക്കാ​ൻ ഇ​ടു​ക്കി ക​ല​ക്ട​റു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്​​. ഇ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ ആ​ന​ക​ളു​ടെ സ​ഞ്ചാ​ര പാ​ത​ക്ക്​ ത​ട​സ്സ​മാ​യി​നി​ന്ന വേ​ലി​ക​ളും ഇ​രു​മ്പു​വ​ട​ങ്ങ​ളും വ​നം വ​കു​പ്പ്​ ഇ​ട​പെ​ട്ട്​ ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​പ്പം ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ലി​ൽ നി​ർ​ദി​ഷ്ട സം​ര​ക്ഷി​ത വ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ പ​ത്ത്​ ഹെ​ക്ട​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ കൈ​യേ​റ്റം തി​രി​ച്ച്​ പി​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി സി.​പി.​എ​മ്മും ഇ​ടു​ക്കി രൂ​പ​ത​യു​മ​ട​ക്കം രം​ഗ​ത്ത്​ വ​ന്ന​തോ​ടെ സം​ഭ​വം വി​വാ​ദ​മാ​യി. ആ​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന പാ​ത​ക​ൾ​ക്ക്​ ത​ട​സ്സ​മാ​യി റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും വേ​ലി​ക​ളും ഇ​രു​മ്പു​വ​ട​ങ്ങ​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന്​ വ​നം വ​കു​പ്പ്​ മ​ന്ത്രി ഷി​ബു ബേ​ബി ജോ​ൺ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​മ്പോ​ൾ ആ​ന​ക​ളു​ടെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക സ​ഞ്ചാ​ര​പാ​ത ഏ​താ​ണെ​ന്ന്​ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്നും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി വേ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നെ​ന്നും​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. പ്ര​​ശ്​​ന​ക്കാ​രാ​യ ആ​ന​ക​ളെ കാ​ട്​ മാ​റ്റു​ന്ന ദൗ​ത്യം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​തി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും വ​നം വ​കു​പ്പ്​ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ മാ​ധ്യ​മ​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ന​ക​ളു​ടെ സ​ഞ്ചാ​ര പാ​ത​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട തോ​ണ്ടി​മ​ല മു​ത​ൽ ചി​ന്ന​ക്കാ​നാ​ൽ വ​രെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ തോ​ട്ട ഉ​ട​മ​ക​ളു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച്​ ഏ​ല​​ച്ചെ​ടി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലൂ​ടെ പ​ത്ത​ടി വ​ഴി തു​റ​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​മ​ട​ക്കം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ 22ന്​ ​ഏ​ല​ത്തോ​ട്ട ഉ​ട​മ​ക​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും വ​നം വ​കു​പ്പ്​ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    News Summary - Notice Served to 14 for Illegal Solar Fences; Forest Department Steps Up Action
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