Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 10:23 AM IST

    സ്ഥാനാർഥിത്വം കിട്ടിയില്ല, കൂടാതെ വ്യക്തിഹത്യയും; നെടുമങ്ങാട് ബി.ജെ.പി വനിതാ നേതാവ് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു

    Shalini -Nedumangad BJP
    ശാലിനി

    നെടുമങ്ങാട്: തിരുവനന്തപുരം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സീ​റ്റ്‌ ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​ൽ മ​നം​നൊ​ന്ത്‌ ആർ.എസ്.എസ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്‌​തതിന് പിന്നാലെ സ്ഥാനാർഥിത്വം ലഭിക്കാത്തതിന്‍റെ പേരിൽ ബി.ജെ.പി നേതാവിന്‍റെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമം. ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകയും നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിയുമായ ശാലിനി സനിൽ (32) ആണ് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത്.

    ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയാണ് ശാലിനി കൈഞരമ്പ് മുറിച്ച് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത്. ഉടൻതന്നെ നെടുമങ്ങാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ശാലിനി അപകടനില തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

    ബി.ജെ.പിയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകയായ ശാലിനി നെടുമങ്ങാട് പനയ്ക്കോട്ടല വാർഡിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഫ്ലക്സും പോസ്റ്ററും അടിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്ഥാനാർഥി നിർണയം പൂർത്തിയായപ്പോൾ ശാലിനിയെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ഇതിന് പിന്നാലെ ചിലർ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തിയെന്നും ശാലിനി പറയുന്നു.

    വ്യക്തിഹത്യ നടത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചതെന്ന് ശാലിനി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സീറ്റ് നൽകില്ലെന്ന് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 10 വർഷം മുമ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമ്പോഴും ചിലർ അപവാദപ്രചരണം നടത്തി. അവർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുന്നതെന്നും ശാലിനി വ്യക്തമാക്കി.

    ശനിയാഴ്ചയാണ് തിരുവനന്തപുരം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സീ​റ്റ്‌ ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​ൽ മ​നം​നൊ​ന്ത്‌ ആർ.എസ്.എസ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്‌​തത്. തൃ​ക്ക​ണ്ണാ​പു​രം പ്ലാ​വി​ള ജ​യ്‌ ന​ഗ​ർ റെ​സി​ഡ​ന്റ്‌​സ്‌ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സ​രോ​വ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ന​ന്ദ്‌ കെ. ​ത​മ്പി​യാ​ണ്‌ മ​രി​ച്ച​ത്‌.

    ശ​നി​യാ​ഴ്‌​ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ വീ​ടി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ ഷെ​ഡി​ൽ തൂ​ങ്ങി​യ​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വൈ​കാ​തെ മ​രി​ച്ചു. സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്ക്‌ വാ​ട്സ് ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ കു​റി​പ്പ് അ​യ​ച്ച​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ. കു​റി​പ്പി​ല്‍ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ത​ന്റെ ഭൗ​തി​ക​ശ​രീ​രം ബി.​ജെ.​പി-​ആ​ർ.​എ​സ്‌.​എ​സ്‌ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ കാ​ണി​ക്ക​രു​തെ​ന്നു​ണ്ട്. മൂ​ന്ന്‌ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പേ​രെ​ടു​ത്ത്‌ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ണ​ൽ മാ​ഫി​യ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ൾ മാ​ഫി​യ​ക്കാ​ര​നെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്കി​യെ​ന്ന് കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ത്വം ഉ​റ​പ്പി​ച്ച് ആ​ന​ന്ദ് തൃ​ക്ക​ണ്ണാ​പു​ര​ത്ത് പ്ര​ചാ​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. പ​ട്ടി​ക വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ മ​റ്റൊ​രു പേ​രാ​ണുണ്ടാ​യ​ത്‌. പി​ന്നാ​ലെ വി​മ​ത സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ശി​വ​സേ​ന​യി​ൽ അം​ഗ​ത്വ​വുമെ​ടു​ത്തു. സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ശേ​ഷം സ​മ്മ​ർ​ദം താ​ങ്ങാ​നാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്‌ പ​രി​ച​യ​ക്കാ​രോ​ട്‌ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

