Madhyamam
    Kerala
    18 Aug 2025 9:08 AM IST
    18 Aug 2025 9:08 AM IST

    നോർക്ക 'സാന്ത്വന' പദ്ധതി: പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറായി; ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​കും

    നോർക്ക 'സാന്ത്വന' പദ്ധതി: പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറായി; ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​കും
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നോ​ർ​ക്ക ‘സാ​ന്ത്വ​ന’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ര്‍ ത​യാ​റാ​യി. അ​പേ​ക്ഷ ന​ല്‍കു​ന്ന​ത് മു​ത​ല്‍ ധ​ന​സ​ഹാ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​രെ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​കും.

    നാ​ട്ടി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി (വാ​ര്‍ഷി​ക വ​രു​മാ​നം ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷം രൂ​പ​യി​ല്‍ താ​ഴെ) സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ നോ​ര്‍ക്ക റൂ​ട്ട്‌​സ് വ​ഴി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ധ​ന​സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ‘സാ​ന്ത്വ​ന’. മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര ധ​ന​സ​ഹാ​യ​മാ​യി ആ​ശ്രി​ത​ര്‍ക്ക് പ​ര​മാ​വ​ധി ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ​യും ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യ​മാ​യി 50,000 രൂ​പ​യും മ​ക​ളു​ടെ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് 15,000 രൂ​പ​യും അം​ഗ​പ​രി​മി​ത പ​രി​ഹാ​ര ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് (കൃ​ത്രി​മ കാ​ൽ, ഊ​ന്നു​വ​ടി, വീ​ൽ​ചെ​യ​ർ) 10,000 രൂ​പ​യും ല​ഭി​ക്കും. സി ​ഡി​റ്റി​ന്റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ര്‍ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നോ​ര്‍ക്ക റൂ​ട്ട്‌​സ് റെ​സി​ഡ​ന്റ് വൈ​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ പി. ​ശ്രീ​രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. പേ​പ്പ​ര്‍ര​ഹി​ത നോ​ര്‍ക്ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. നോ​ര്‍ക്ക വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്. ഹ​രി​കി​ഷോ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ അ​ജി​ത് കോ​ള​ശ്ശേ​രി, ഫി​നാ​ന്‍സ് മാ​നേ​ജ​ര്‍ വി. ​ദേ​വ​രാ​ജ​ന്‍, നോ​ര്‍ക്ക അ​ഡീ​ഷ​ന​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്. സി​ന്ധു എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

