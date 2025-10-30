Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    30 Oct 2025 1:07 PM IST
    30 Oct 2025 1:12 PM IST

    നോർക്ക കെയര്‍ അപേക്ഷ തീയതി നീട്ടി; 13,411 രൂപക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സും 10 ലക്ഷം അപകട ഇന്‍ഷുറന്‍സും

    ഒക്ടോബർ 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം
    നോർക്ക കെയര്‍ അപേക്ഷ തീയതി നീട്ടി; 13,411 രൂപക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സും 10 ലക്ഷം അപകട ഇന്‍ഷുറന്‍സും
    കൊച്ചി: പ്രവാസികേരളീയര്‍ക്കായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സ് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന സമഗ്ര ആരോഗ്യ അപകട ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയായ നോര്‍ക്ക കെയറില്‍ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയപരിധി ഒരുദിവസം കൂടി നീട്ടി. നാളെ (ഒക്ടോ. 31) രാത്രി 12 മണിവരെ എന്‍റോള്‍ ചെയ്യാം.

    ഒക്ടോബര്‍ 29 വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിവരെയുളള കണക്കനുസരിച്ച് 76,954 പേര്‍ എന്‍റോള്‍ ചെയ്തു. സാധുവായ നോര്‍ക്ക പ്രവാസി ഐ.ഡി, സ്റ്റുഡന്റ് ഐ.ഡി. എന്‍.ആര്‍.കെ ഐ.ഡി കാര്‍ഡുളള പ്രവാസി കേരളീയര്‍ക്ക് നാളെ രാത്രി 12 മണിവരെ എന്‍റോള്‍ ചെയ്യാം. നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്ബ്സൈറ്റായ www.norkaroots.kerala.gov.in സന്ദര്‍ശിച്ചോ നോര്‍ക്ക കെയര്‍ മൊബൈല്‍ ആപ്പുകള്‍ മുഖേനയോ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം.

    ഒരു കുടുംബത്തിന് (ഭര്‍ത്താവ്, ഭാര്യ, 25 വയസ്സില്‍ താഴെയുളള രണ്ടു കുട്ടികള്‍) 13,411 പ്രീമിയത്തിൽ (അധികമായി ഒരു കുട്ടി (25 വയസ്സിൽ താഴെ): 4,130) അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സും 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ അപകട ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് നോര്‍ക്ക കെയര്‍ പദ്ധതി.

    വ്യക്തിഗത ഇന്‍ഷുറന്‍സിന് (18–70 വയസ്സ്) 8,101 രൂപയുമാണ്. അംഗങ്ങളാകുന്നവർക്ക് കേരളപിറവി ദിനമായ നവംബര്‍ ഒന്നു മുതല്‍ പരിരക്ഷ ലഭ്യമാക്കും. നിലവില്‍ കേരളത്തിലെ 500 ലധികം ആശുപത്രികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ രാജ്യത്തെ 18,000 ത്തോളം ആശുപത്രികള്‍ വഴി പ്രവാസികേരളീയര്‍ക്ക് ക്യാഷ്ലെസ്സ് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി.

