Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    23 Sept 2025 6:42 AM IST
    Updated On
    23 Sept 2025 6:44 AM IST

    ‘നോര്‍ക്ക കെയര്‍’ പ്രവാസി ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിക്ക് പ്രൗഢ തുടക്കം

    ചി​കി​ത്സ സൗ​ക​ര്യം ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കും -മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി
    ‘നോര്‍ക്ക കെയര്‍’ പ്രവാസി ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിക്ക് പ്രൗഢ തുടക്കം
    ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ’ പ്ര​വാ​സി ആ​രോ​ഗ്യ അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ പ​ദ്ധ​തി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ, നോ​ർ​ക്ക റ​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വൈ​സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി. ​ശ്രീ​രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, നോ​ർ​ക്ക ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഒ.​വി. മു​സ്ത​ഫ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​മീ​പം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ‘നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍’ പ്ര​വാ​സി ആ​രോ​ഗ്യ, അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി​യു​ള്ള ചി​കി​ത്സ സൗ​ക​ര്യം ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ​ര്‍ക്കാ​യി സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ നോ​ര്‍ക്ക റൂ​ട്ട്സ് വ​ഴി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ, അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി ‘നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ’​റി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്ക് പ്രീ​മി​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ 16,000ത്തോ​ളം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍ വ​ഴി​യാ​ണ് കാ​ഷ് ലെ​സ് ചി​കി​ത്സ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​വും ത്യാ​ഗ​വു​മാ​ണ് നാ​ടി​ന്‍റെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് സ​ഹാ​യ​കം. അ​വ​രെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണ്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, അ​വ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​മ​യോ​ചി​ത​മാ​യി ന​ൽ​കു​ക എ​ന്നീ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കേ​ര​ളം മി​ക​ച്ച മാ​തൃ​ക​യാ​ണ്. 2016ന് ​മു​മ്പ് പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​ത്തി​ന് 13 പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്​ 20 ആ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. ബ​ജ​റ്റി​ൽ വി​വി​ധ പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​ര​ത്തെ 25 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം 150 കോ​ടി​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 22 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ ഡ്രൈ​വി​നും തു​ട​ക്ക​മാ​യി.

    നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ മൊ​ബൈ​ല്‍ ആ​പ്പും പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​ന്ന ആ​ദ്യ പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ത്തി​നു​ള്ള ഇ-​കാ​ര്‍ഡ് അ​ബൂ​ദ​ബി ഓ​യി​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ഗ്യാ​സ് ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി എം.​എ​സ്. സു​മേ​ഷി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ പ്ര​വീ​ണ​ക്ക് നോ​ര്‍ക്ക റൂ​ട്ട്സ് റ​സി​ഡ​ന്റ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി. ​ശ്രീ​രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ കൈ​മാ​റി. മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ന്‍. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ല്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നോ​ര്‍ക്ക റൂ​ട്ട്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഒ.​വി. മു​സ്ത​ഫ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. നോ​ർ​ക്ക വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്. ഹ​രി​കി​ഷോ​ര്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ അ​ജി​ത് കോ​ള​ശ്ശേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ലോ​ക​കേ​ര​ള സ​ഭ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ അ​സി​ഫ് കെ. ​യൂ​സു​ഫ്, നോ​ര്‍ക്ക റൂ​ട്ട്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഒ.​വി. മു​സ്ത​ഫ, എ​ന്‍.​ആ​ര്‍.​ഐ (കെ.) ​ക​മീ​ഷ​ന്‍ ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്സ​ൻ ജ​സ്റ്റി​സ് (റി​ട്ട.) സോ​ഫി തോ​മ​സ്, കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ ക്ഷേ​മ ബോ​ര്‍ഡ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ഗ​ഫൂ​ര്‍ പി. ​ലി​ല്ലി​സ്, ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ അ​ഷ്വ​റ​ന്‍സ് കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്‍ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഗി​രി​ജ സു​ബ്ര​മ​ണ്യ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ‘ഒ​ഴി​ഞ്ഞ ക​സേ​ര’: തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​ലെ ‘ഒ​ഴി​ഞ്ഞ ക​സേ​ര’ വി​വാ​ദ​ത്തി​ന് നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ പ​ദ്ധ​തി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​നെ​ത്തി​യ നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സി​നെ സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി. ​ഇ​ത്ര​യും പേ​ർ ഒ​ത്തു​കൂ​ടാ​ൻ ത​യാ​റാ​യ​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ‘ഒ​ഴി​ഞ്ഞ ക​സേ​ര’ കാ​ണാ​ത്ത​തി​ൽ ചി​ല​ർ​ക്ക് പ്ര​യാ​സം കാ​ണു​മെ​ന്ന് പ​രി​ഹ​സി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സ​ദ​സ്സി​ൽ ചി​രി​യും കൈ​യ​ടി​യും മു​ഴ​ങ്ങി.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ‘നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍’. ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ പ​രി​ര​ക്ഷ ല​ഭ്യ​മാ​കും. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 500ല​ധി​കം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ 16,000ത്തോ​ളം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍ വ​ഴി പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ​ര്‍ക്ക് കാ​ഷ് ലെ​സ് ചി​കി​ത്സ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ​ര്‍ക്ക് അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സും 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ അ​പ​ക​ട ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​യു​മാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ക. ഭ​ർ​ത്താ​വ്, ഭാ​ര്യ, 25 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള ര​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് 13,411 രൂ​പ​യാ​ണ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ്രീ​മി​യം നി​ര​ക്ക്. ഒ​രു വ്യ​ക്തി​ക്ക് 8,101 രൂ​പ​യും അ​ധി​ക​മാ​യി വ​രു​ന്ന കു​ട്ടി​ക്ക് 4,130 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് പ്രീ​മി​യം. സാ​ധു​വാ​യ നോ​ര്‍ക്ക പ്ര​വാ​സി ഐ.​ഡി, സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് ഐ.​ഡി, എ​ന്‍.​ആ​ര്‍.​കെ ഐ.​ഡി കാ​ര്‍ഡു​ക​ളു​ള്ള 18നും 70 ​ഇ​ട​യി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി‍യി​ൽ അം​ഗ​മാ​കാം. പോ​ളി​സി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ല്‍ തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് പോ​ളി​സി പു​തു​ക്കാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കും. പ​ദ്ധ​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന നോ​ര്‍ക്ക ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ കോ​ണ്‍ടാ​ക്ട് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ടോ​ള്‍ ഫ്രീ ​ന​മ്പ​റു​ക​ളാ​യ 1800 425 3939 (ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ നി​ന്നും) +91-8802 012 345 (വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നും, മി​സ്ഡ് കോ​ള്‍ സ​ർ​വി​സ്) ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

