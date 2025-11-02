Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 10:06 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 10:06 AM IST

    നോർക്ക കെയർ പ്രവാസി ​ ഇൻഷുറൻസ്​ ​നിലവിൽ വന്നു

    നോർക്ക കെയർ പ്രവാസി ​ ഇൻഷുറൻസ്​ ​നിലവിൽ വന്നു
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്‌​സ് വ​ഴി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു. നാ​ല് ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ര​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കും. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ അ​ഷ്വ​റ​ൻ​സ് ഡി.​ജി.​എം ജോ​യ്സ് സ​തീ​ഷ് നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്‌​സ് സി.​ഇ.​ഒ അ​ജി​ത് കൊ​ള​ശ്ശേ​രി​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്‌​സ് റ​സി​ഡ​ന്റ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി. ​ശ്രീ​രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, വ​കു​പ്പ് സ്‌​പെ​ഷ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി അ​നു​പ​മ, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​രാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി 30 വ​രെ നീ​ട്ടി. സാ​ധു​വാ​യ നോ​ർ​ക്ക പ്ര​വാ​സി ഐ.​ഡി, സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് ഐ.​ഡി. എ​ൻ.​ആ​ർ.​കെ ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡു​ള​ള പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ​ർ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​രാം.

    ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് (ഭ​ർ​ത്താ​വ്, ഭാ​ര്യ, 25 വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള​ള ര​ണ്ടു കു​ട്ടി​ക​ൾ) 13,411 പ്രീ​മി​യ​ത്തി​ൽ (അ​ധി​ക​മാ​യി ഒ​രു കു​ട്ടി (25 വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ): 4,130) അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സും 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ഗ്രൂ​പ്പ് പേ​ഴ്‌​സ​ന​ൽ അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ന് (18-70 വ​യ​സ്സ്) 8,101 രൂ​പ​യാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 500ല​ധി​കം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ 18,000 ത്തോ​ളം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ വ​ഴി ക്യാ​ഷ്‌​ലെ​സ്​ ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​വും.

