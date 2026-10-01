Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    യൂത്ത്​ കോൺഗ്രസ്​, എസ്​.എഫ്​.ഐ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ കേസ്​

    text_fields
    bookmark_border
    യൂത്ത്​ കോൺഗ്രസ്​, എസ്​.എഫ്​.ഐ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ കേസ്​
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​ത്രി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ര്‍ഷ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ യൂ​ത്ത് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ്, കെ.​എ​സ്.​യു, എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ജാ​മ്യ​മി​ല്ല വ​കു​പ്പ്​ പ്ര​കാ​രം പൊ​ലീ​സ്​ കേ​സെ​ടു​ത്തു. ര​ണ്ടു കേ​സു​ക​ളാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത​ത്.

    യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി കോ​ള​ജി​ലേ​ക്കും ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ലും അ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ​തി​നാ​ണ് യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, കെ.​എ​സ്.​യു ​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്. ക​ല്ലും കു​പ്പി​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ അ​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ​തി​നും ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തി​നും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കൃ​ത്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണം ത​ട​സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നു​മാ​ണ്​ എ​സ്.​എ​ഫ്.​​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്. സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ പ്ര​തി​ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​റ​സ്റ്റു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം.

    മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്‍റെ രാ​ജി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് യൂ​ത്ത് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ ന​ട​ത്തി​യ നൈ​റ്റ് മാ​ര്‍ച്ചി​ന് നേ​രെ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി കോ​ള​ജ്​ ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ല്ലേ​റു​ണ്ടാ​യ​താ​ണ് സം​ഘ​ര്‍ഷ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്. ഇ​തോ​ടെ കേ​ള​ജി​ലേ​ക്ക് യൂ​ത്ത് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ തീ​പ​ന്ത​മെ​റി​ഞ്ഞു. നേ​താ​ക്ക​ള്‍ പ്ര​സം​ഗി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി കോ​ള​ജി​ന് മു​ന്നി​ല്‍ വ​ന്‍ സം​ഘ​ര്‍ഷ​മു​ണ്ടാ​യി. യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കോ​ള​ജി​ന​ക​ത്ത്​ ക​യ​റി ബാ​ന​റു​ക​ളും കൊ​ടി​ക​ളും ന​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​തി​നി​ടെ കോ​ള​ജ് ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ൽ ത​മ്പ​ടി​ച്ച എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കു​നേ​രെ ക​ല്ലെ​റി​ഞ്ഞു. അ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​​ ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ൽ ക​യ​റി പൊ​ലീ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ മ​ർ​ദി​ച്ച​ത്.

    യൂനിവേഴ്​സിറ്റി ഹോസ്​റ്റൽ അക്രമം: അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച്​ സർക്കാർ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി കോ​ള​ജ്​ ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ദ്യ​ക്കു​പ്പി​ക​ളും ക​ല്ലു​ക​ളും വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ, ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന​ത​ട​ക്കം അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ സ​മി​തി​യെ വെ​ക്കാ​ൻ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വ്​ വൈ​കാ​തെ ഇ​റ​ങ്ങും.

    സ​മി​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ച ശേ​ഷം തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന്​ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു. ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മാ​ർ​ച്ചി​നു​നേ​രെ ക​ല്ലെ​റി​ഞ്ഞ​താ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ വ​ലി​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്​ വ​ഴി​വെ​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ക്ഷേ​പം.

    എസ്​.എഫ്​.ഐ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്​ മാർച്ചിൽ പ്രതിഷേധമിരമ്പി; ബാ​രി​ക്കേ​ഡ്‌ തീ​ർ​ത്ത്‌ പൊ​ലീ​സ്‌ മാ​ർ​ച്ച്‌ ത​ട​ഞ്ഞു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ടാ​യ പൊ​ലീ​സ്‌ ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ ന​ട​ത്തി​യ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്​ മാ​ർ​ച്ചി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മി​ര​മ്പി.

    ‘തീ ​തു​പ്പു​ന്ന പീ​ര​ങ്കി കൊ​ണ്ടു വാ, ​ഞ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ ത​ന്നെ ഉ​ണ്ടാ​കും’ എ​ന്നെ​ഴു​തി​യ ബാ​ന​റു​മാ​യാ​ണ്‌ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ്ര​ക​ട​ന​മാ​യി എ​ത്തി​യ​ത്‌. യൂ​ത്ത്‌ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നും പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ മ​ർ​ദ്ദ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ​യും മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ക​ളു​മാ​യി എ​ത്തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ന്‌ സ​മീ​പ​ത്ത്‌ നി​ന്ന്‌ ക​ന്‍റോ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡി​ലേ​ക്ക്‌ തി​രി​ഞ്ഞു. ബാ​രി​ക്കേ​ഡ്‌ തീ​ർ​ത്ത്‌ പൊ​ലീ​സ്‌ മാ​ർ​ച്ച്‌ ത​ട​ഞ്ഞു.

    സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എ​സ്‌. സ​ഞ്ജീ​വ്‌ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു. യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി കോ​ള​ജ്‌ ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ൽ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ സി.​ഐ, എ​സ്.​ഐ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്ന്‌ അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്‌ വ​രെ സ​മ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​കും. ഇ​നി ഒ​രു കു​ട്ടി​യെ​യും അ​വ​ർ അ​ടി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നും സ​ഞ്ജീ​വ്‌ പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം ബി​പി​ൻ​രാ​ജ്‌ പാ​യം, ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വി​ജ​യ്‌ വി​മ​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. ന​ന്ദ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    പൊലീസുകാർക്ക് എസ്.എഫ്.ഐക്കാരുടെ മർദനം

    തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞദിവസം തലസ്ഥാനത്തുണ്ടായ പൊലീസ്​ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച്​ സി.പി.എം നടത്തിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്​ മാർച്ചിനിടെ പൊലീസുകാർക്ക്​ മർദ്ദനം. മാർച്ചിനിടയിൽ മുദ്രാവക്യം വിളികളുമായെത്തിയ ഒരുസംഘം എസ്​.എഫ്​.ഐ പ്രവർത്തകരിൽ ചിലർ ജലപീരങ്കിക്ക്​ സമീപം നിന്ന രണ്ട്​ പൊലീസുകാരെ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രവർത്തകരെ നേതാക്കൾ ഇടപെട്ട്​ പിന്തിരിപ്പിച്ചു. പൊലീസ്​ സംയമനം പാലിച്ചതിനാൽ അനിഷ്ടസംഭവങ്ങളുണ്ടായില്ല. വ്യാഴാഴ്ച സന്​ധ്യക്കായിരുന്നു സംഭവം.

    എന്നാൽ പൊലീസ്​ അനാവശ്യപ്രകോപനമുണ്ടാക്കുകയാണെന്ന്​ സി.പി.എം നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. എസ്​.എഫ്​.ഐയുടെ കൊടിയുമായി നടന്നുവരികയായിരുന്ന സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളെ ഒരു എസ്​.ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ്​ സംഘം തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും കരി​ങ്കൊടിയുണ്ടായെന്ന്​ ചോദിക്കുകയും കേസിൽ കുടുക്കുമെന്ന്​ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും സി.പി.എം നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു.

    വിദ്യാർഥികളുടെ ഷർട്ടിൽ കുത്തിപ്പിടിച്ചതായും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനാണ്​ കന്‍റോൺമെന്‍റ്​ എസ്‌.ഐ. ഗോകുൽ ഗോപനും സി.ഐ. സതീഷ്‌ കുമാറും ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും കഴിഞ്ഞദിവസം യൂനി​വേഴ്​സിറ്റി കോളജ്​ ഹോസ്റ്റലിൽ കയറി വിദ്യാർഥികളെ മർദ്ദിച്ചത്​ ഇവരാണെന്നും നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. ഹോസ്റ്റലിൽ കയറി വിദ്യാർഥികളെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച്​ നടന്ന സി.പി.എം മാർച്ച്​ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കെ.കെ. ശൈലജ ഉദ്‌ഘാടനംചെയ്‌തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Non-bailable case against Youth Congress, SFI activists
    Next Story
    X