Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right'മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 11:34 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 11:34 PM IST

    ‘മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു സ്വർണപ്പാളിയും ആരും കൊണ്ടുപോയില്ല, ഒരു സമുദായനേതാവിനെ പോലും പോയി കാണേണ്ടി വന്നില്ല, അയ്യപ്പനെ സുരക്ഷിതമായി വെക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയം’ -ജി. സുധാകരൻ

    nobody has took the golden plate from sabarimala when i was minister says g sudhakaran
    ജി സുധാകരൻ

    ആലപ്പുഴ: ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന് പരോക്ഷ വിമർശനവുമായി ദേവസ്വംവകുപ്പ് മുൻമന്ത്രി ജി. സുധാകരൻ. താൻ മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഏടാകൂടവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എല്ലാ അഴിമതിയും അവസാനിപ്പിച്ചതാണ്. എൻഎസ്എസ് പോലും പിന്തുണച്ചു. ഒരു സമുദായനേതാവിനെ പോലും പോയി കാണേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലെന്നും ജി. സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. മൂന്നരവർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ ദേവസ്വം സ്ഥാനം കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് കൊടുത്തുവെന്നും ജി. സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

    എല്ലാത്തിനും മീതെയാണ് രാഷ്ട്രീയം. അയ്യപ്പനെ പോലും സുരക്ഷിതമായി വെക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമെന്ന ഉപരിമണ്ഡലമാണ്. ആ മണ്ഡലത്തിനുള്ളിൽ പൊതിഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അയ്യപ്പനെ. രാഷ്ട്രീയമായ സംരക്ഷണമില്ലെങ്കിൽ അയ്യപ്പനെ എന്നേ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടു പോയേനെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    TAGS:G SudhakarnTravancore Devasom BoardSabarimala
    News Summary - nobody has took anything from sabarimala when i was minister says g sudhakaran
