    Posted On
    date_range 15 April 2026 1:49 PM IST
    Updated On
    date_range 15 April 2026 1:49 PM IST

    വെള്ളമില്ല; മെഡിക്കൽ കോളജിൽ മൂന്നാം ദിവസവും ശസ്ത്രക്രിയകൾ മുടങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ഗാ​ന്ധി​ന​ഗ​ർ: കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ലെ പു​തി​യ ജ​ന​റ​ൽ സ​ർ​ജ​റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്നാം ദി​വ​സ​വും ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ള്‍ മു​ട​ങ്ങി. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് മോ​ട്ടോ​റി​ന്‍റെ ത​ക​രാ​ർ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് വെ​ള്ളം പ​മ്പു​ചെ​യ്യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മു​ത​ല്‍ വീ​ണ്ടും മോ​ട്ടോ​റും അ​നു​ബ​ന്ധ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും പ​ണി​മു​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    രോ​ഗി​ക​ളും കൂ​ട്ടി​രി​പ്പു​കാ​രും രാ​വി​ലെ ശു​ചി​മു​റി​യി​ലെ​ത്തി​പ്പോ​ഴാ​ണ് ടാ​പ്പി​ൽ വെ​ള്ളം ഇ​ല്ലെ​ന്നു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​ലേ​ദി​വ​സം സ്വ​കാ​ര്യ വെ​ള്ള വി​ത​ര​ണ ക​മ്പ​നി ടാ​ങ്കി​ൽ വെ​ള്ളം എ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും അ​തു തീ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. വെ​ള്ള​മി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മൂ​ലം ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ളും മു​ട​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. മൂ​ന്ന് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ള്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന​ത്. മ​റ്റു​ള്ള​തെ​ല്ലാം വെ​ള്ളം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് മാ​റ്റി​വെ​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നു. ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്കു ശേ​ഷം കൈ​ക​ഴു​കാ​ൻ പോ​ലും വെ​ള്ള​മി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ. സ​ർ​ജി​ക്ക​ൽ ബ്ലോ​ക്കി​ലേ​ക്കാ​ണ് വെ​ള്ളം എ​ത്താ​ത്ത​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 30 മു​ത​ൽ 40 വ​രെ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ളാ​ണ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​ർ​ജി​ക്ക​ൽ ബ്ലോ​ക്കി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സെ​ല​ക്ടീ​വ് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ളും മാ​റ്റി​വ​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ശ്ന​മി​ല്ല. കേ​ടാ​യ മോ​ട്ടോ​ർ ന​ന്നാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം പു​തി​യ പ​മ്പു​സെ​റ്റ് സ്ഥാ​പി​ച്ച്​ പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ച്ചു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന 24 ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ തീ​യ​തി നി​ശ്ച​യി​ച്ചു​ന​ല്കും. വെ​ള്ളം എ​ത്തു​ന്ന മു​റ​ക്ക്​ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

    TAGS:motorKottayam Medical CollegeGandhinagarcomplaintwater shortageIndifference
    News Summary - No water; surgeries suspended for third day at medical college
    Similar News
    Next Story
