    date_range 31 Aug 2025 10:13 PM IST
    date_range 31 Aug 2025 10:13 PM IST

    ‘പി.എം ശ്രീ’ വേണ്ട; തുടർനടപടി ചർച്ച ചെയ്യാൻ വിദ്യാഭ്യാസ കൺവെൻഷൻ വിളിക്കും

    തടഞ്ഞുവെച്ച 1148 കോടി വിട്ടുതരണം -മ​ന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി
    ‘പി.എം ശ്രീ’ വേണ്ട; തുടർനടപടി ചർച്ച ചെയ്യാൻ വിദ്യാഭ്യാസ കൺവെൻഷൻ വിളിക്കും
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം​​: പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​ വേ​ണ്ടെ​ന്നും സ​മ​ഗ്ര​ശി​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച 1148 കോ​ടി രൂ​പ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി കേ​​ന്ദ്രം വി​ട്ടു​ത​ര​ണ​മെ​ന്നും പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി. തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ വി​ളി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ വേ​ണ്ടെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ലാ​ണ്​ ഫ​ണ്ട്​ ത​ട​ഞ്ഞ​തി​നെ​തി​രെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ പോ​കാ​തി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ​ക്കു​റെ ഇ​തി​ന​കം കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ആ​ർ​ജി​ച്ച​വ​യാ​ണ്. പി.​എം ശ്രീ ​വ​ഴി ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ കേ​ന്ദ്രം ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ ഒ​പ്പി​ടാ​ത്ത​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​ശി​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​വ​ഴി അ​നു​വ​ദി​ക്കേ​ണ്ട ഫ​ണ്ട്​ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച​ത്​ അ​ന്യാ​യ​മാ​ണ്. 2024-25 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​ശി​ക്ഷാ വ​ഴി 27,833 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്​ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ന്​ 4487 കോ​ടി​യും ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ന്​ 847 കോ​ടി​യും ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡി​ന് 1073 കോ​ടി​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം കേ​ന്ദ്രം ന​ൽ​കി എ​ന്നാ​ൽ കേ​ര​ളം, ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്, പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ൾ എ​ന്നീ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഒ​രു രൂ​പ പോ​ലും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    കു​ടി​ശ്ശി​ക ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​ 1148 കോ​ടി ല​ഭി​ക്കാ​നു​ണ്ട്. കേ​ന്ദ്രം ഫ​ണ്ട്​ ത​ട​ഞ്ഞ​തോ​ടെ സ​മ​ഗ്ര​ശി​ക്ഷ വ​ഴി​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള യൂ​നി​ഫോം, പാ​ഠ​പു​സ്ത​കം, ഹോ​സ്റ്റ​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യ്ക്കു​ള്ള ചെ​ല​വും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ത്തി വ​രു​ന്ന​​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. സം​സ്ഥാ​ന ബി.​ജെ.​പി നേ​തൃ​ത്വം കൂ​ടി അ​റി​ഞ്ഞാ​ണ്​ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ ഫ​ണ്ട്​ ത​ട​യ​ലെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ശ്വാ​സം​മു​ട്ടി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ്​ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​രു​തു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

