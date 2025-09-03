സൗബിനും ഷോണിനും വിദേശയാത്രാനുമതി നിഷേധിച്ച ഉത്തരവിന് സ്റ്റേയില്ലtext_fields
കൊച്ചി: ‘മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്’ സിനിമ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകേസിൽ പ്രതികളായ നടൻ സൗബിൻ ഷാഹിറിനും സഹനിർമാതാവ് ഷോൺ ആന്റണിക്കും വിദേശയാത്രക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ച മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഉത്തരവിന് സ്റ്റേയില്ല. എറണാകുളം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഉത്തരവ് ചോദ്യംചെയ്ത് ഇരുവരും സമർപ്പിച്ച ഹരജിയിലെ ഇടക്കാല ആവശ്യമാണ് ജസ്റ്റിസ് പി.വി. ബാലകൃഷ്ണൻ നിരസിച്ചത്. അതേസമയം, ഹരജിയിൽ സർക്കാറിനോട് വിശദ റിപ്പോർട്ട് തേടിയ ഹൈകോടതി, ഹരജി വീണ്ടും തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി.
ദുബൈയിൽ ഈ മാസം ആറുമുതൽ നടക്കുന്ന അവാർഡ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതിതേടി ഇരുവരും നേരത്തേ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. രാജ്യംവിട്ട് പോകരുതെന്ന ജാമ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് തേടിയായിരുന്നു ഹരജി.
എന്നാൽ, മുഖ്യ ജാമ്യവ്യവസ്ഥയാണെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ ആവശ്യം തള്ളി. തുടർന്നാണ് ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ, കേസിന്റെ അന്വേഷണം പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലാണെന്നും വിദേശയാത്ര അനുവദിക്കരുതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രോസിക്യൂഷനും പരാതിക്കാരനും ഹരജിയെ എതിർത്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register