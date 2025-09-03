Begin typing your search above and press return to search.
    സൗബിനും ഷോണിനും വിദേശയാത്രാനുമതി നിഷേധിച്ച ഉത്തരവിന്​ സ്​റ്റേയില്ല

    ദുബൈയിൽ നടക്കുന്ന അവാർഡ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതി തേടിയിരുന്നു
    കൊച്ചി: ‘മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സ്’ സിനിമ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകേസിൽ പ്രതികളായ നടൻ സൗബിൻ ഷാഹിറിനും സഹനിർമാതാവ് ഷോൺ ആന്റണിക്കും വിദേശയാത്രക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ച മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഉത്തരവിന്​ സ്​റ്റേയില്ല. എറണാകുളം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി ഉത്തരവ്​ ചോദ്യംചെയ്ത്​ ഇരുവരും സമർപ്പിച്ച ഹരജിയിലെ ഇടക്കാല ആവശ്യമാണ്​ ജസ്റ്റിസ് പി.വി. ബാലകൃഷ്ണൻ നിരസിച്ചത്​. അതേസമയം, ഹരജിയിൽ സർക്കാറിനോട്​ വിശദ റിപ്പോർട്ട്​ തേടിയ ഹൈകോടതി, ഹരജി വീണ്ടും തിങ്കളാഴ്​ച പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി.

    ദുബൈയിൽ ഈ മാസം ആറുമുതൽ നടക്കുന്ന അവാർഡ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതിതേടി ഇരുവരും നേരത്തേ മജിസ്​ട്രേറ്റ്​ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. രാജ്യംവിട്ട്​ പോകരുതെന്ന ജാമ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ്​ തേടിയായിരുന്നു ഹരജി.

    എന്നാൽ, മുഖ്യ ജാമ്യവ്യവസ്ഥയാണെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ ആവശ്യം തള്ളി. തുടർന്നാണ്​ ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചത്​. എന്നാൽ, കേസിന്റെ അന്വേഷണം പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലാണെന്നും വിദേശയാത്ര അനുവദിക്കരുതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രോസിക്യൂഷനും പരാതിക്കാരനും ഹരജിയെ എതിർത്തു.

    TAGS:Soubin ShahirTravel Abroad
