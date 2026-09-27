‘ഇ.ഡി പറയുന്നതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല’; മാസപ്പടി കേസില്‍ മെല്ലെപ്പോക്ക് നയമില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി

‘ഇ.ഡി പറയുന്നതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല’; മാസപ്പടി കേസില് മെല്ലെപ്പോക്ക് നയമില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിtext_fields
കോഴിക്കോട്: മാസപ്പടി കേസില് സര്ക്കാറിന് മെല്ലെപ്പോക്ക് നയമില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. കേസ് നിലവില് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്നും കേസ് എടുക്കുന്നതില് സര്ക്കാറിന് എതിര്പ്പില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സര്ക്കാര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കുന്നത്. വിഷയത്തില് നേരത്തെ പല കാര്യങ്ങളിലും അവ്യക്തത ഉണ്ടായിരുന്നു.
എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതേപടി സര്ക്കാറിന് നടപ്പാക്കാനാകില്ല. ലഭിക്കുന്ന നിയമോപദേശം അനുസരിച്ചായിരിക്കും സര്ക്കാര് മുന്നോട്ടുപോകുക. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കോടതിയെ അറിയിക്കും.
ലോകായുക്ത വിഷയത്തില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉന്നയിച്ച വിമര്ശനങ്ങള് വസ്തുതകള് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ്. താന് ലോകായുക്ത യോഗം വിളിച്ചിട്ടില്ല. ലോകായുക്ത ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് യോഗത്തില് പങ്കെടുത്തത്. ലോകായുക്ത ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപനമാണെന്നും അതിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിക്കുമെന്നും ലോകായുക്തയെ അട്ടിമറിക്കാന് ശ്രമിച്ചത് കഴിഞ്ഞ സര്ക്കാറാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
തൂഫാന് പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം നാളെ ആരംഭിക്കും. പദ്ധതിയുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഗ്രാമതലം വരെ വ്യാപിപ്പിക്കും. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പും ആഭ്യന്തര വകുപ്പും ചേര്ന്നായിരിക്കും തുടര്പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുകയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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