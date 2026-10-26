പിഎസ്സി അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറക്കുന്നത് പരിഗണനയിൽ ഇല്ല: മുഖ്യമന്ത്രിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: പി.എസ്.സി അംഗങ്ങളുടെ നിയമന രീതിയിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തുകയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നതോ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും കുറക്കുന്നതോ നിലവിൽ സർക്കാരിന്റെ ആലോചനയിലില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പി.എസ്.സി അംഗങ്ങളായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് നിശ്ചിത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത നിർബന്ധമാക്കണമെന്നും അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറക്കണമെന്നും പൊതുഭരണ വകുപ്പ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിച്ചത്.
അതേസമയം, പി.എസ്.സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരന്തരം പരാതികൾ ഉയരുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സമ്മതിച്ചു. ഡി.ജി.പിക്ക് മാത്രം ഇതുവരെ 180 പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എല്ലാ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചും വിശദമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പി.എസ്.സി ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുൻ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ശിപാർശ സമർപ്പിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ പി.എസ്.സി അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചുചേർത്തു. ഗവർണറുടെ ഈ നീക്കത്തോട് എന്തുനിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും. മുൻ ഗവർണറുടെ ശിപാർശയെ നിയമപരമായി എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന കാര്യവും യോഗം ആലോചിക്കും.
ഇതിനുപുറമെ, പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രമക്കേടുകളിൽ പങ്കാളികളായ പിഎസ്സി അംഗങ്ങളായ ഡോ. എസ്. ശ്രീകുമാർ, എസ്.എ. സെയിഫ് എന്നിവരോട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഹാജരാകാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം മേധാവി അജിതാ ബീഗം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണവുമായി പൂർണമായി സഹകരിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകും.