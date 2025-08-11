Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    മരുന്ന്​ പരിശോധിക്കാൻ ആളില്ല; 29,000 മെഡിക്കൽ സ്​റ്റോറുകളുള്ള സംസ്ഥാനത്ത്​ ഡ്രഗ്​ ഇൻസ്​പെക്ടർമാർ 47 മാത്രം

    മരുന്ന്​ പരിശോധിക്കാൻ ആളില്ല; 29,000 മെഡിക്കൽ സ്​റ്റോറുകളുള്ള സംസ്ഥാനത്ത്​ ഡ്രഗ്​ ഇൻസ്​പെക്ടർമാർ 47 മാത്രം
    കൊ​ച്ചി: 29,000ഓ​ളം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്​​റ്റോ​റു​ക​ൾ വ​ഴി പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 15,000 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യു​ടെ മ​രു​ന്ന്​ വി​ൽ​പ്പ​ന ന​ട​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​ ഇ​വ​യു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്​ ആ​ളി​ല്ല. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ദൗ​ർ​ബ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഓ​രോ​ന്നാ​യി പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ ഡ്ര​ഗ്​ ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ക്ഷാ​മ​വും ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്ന​ത്. ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്​ ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത്​ ഡ്ര​ഗ്​ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്​​റ്റോ​റു​ക​ളി​ലെ വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ​യും പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഡ്ര​ഗ്​ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ വ​കു​പ്പി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ 47 ഡ്ര​ഗ്​ ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. ‘90ക​ളു​ടെ പ​കു​തി​യി​ൽ ഒ​രു ജി​ല്ല​ക്ക്​ ര​ണ്ട്​ ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ എ​ന്ന തോ​തി​ലാ​ണ്​ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. 2005ഓ​ടെ ഇ​ത്​ 47 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ 20 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും മ​രു​ന്ന്​ വി​ൽ​പ്പ​ന​യി​ലും ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​വ്​ ഉ​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 47ൽ ​ത​ന്നെ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ഇ​വ​ർ അ​ധി​ക ജോ​ലി ചെ​യ്താ​ണ്​ നി​ല​വി​ൽ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മു​ന്നോ​ട്ട്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. നൂ​റ്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്​​റ്റോ​റി​ന്​ ഒ​രു ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ​സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ക​ണ​ക്ക്. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ​ത​ന്നെ മു​ന്നൂ​റി​ന​ടു​ത്ത്​ ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ​മാ​രെ​ങ്കി​ലും വേ​ണ്ടി​ട​ത്താ​ണ്​ വെ​റും 47 പേ​ർ.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ ആ​​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ​യ​ട​ക്കം ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ൾ, മ​രു​ന്ന്​ നി​ർ​മാ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, ഗോ​ഡൗ​ണു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും സാ​മ്പി​ൾ ശേ​ഖ​ര​ണ​വും, സൗ​ന്ദ​ര്യ വ​ർ​ധ​ക വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ സാ​മ്പി​ൾ ശേ​ഖ​ര​ണം, ര​ക്​​ത​ബാ​ങ്ക​ു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​ൽ, പു​തു​താ​യി തു​ട​ങ്ങു​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്​​റ്റോ​റു​ക​ളി​ലെ പ​രി​ശോ​ധ​ന, പു​തി​യ സ്​​റ്റോ​റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങാ​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യ​ൽ, ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ൽ, മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ദു​രു​പ​യോ​ഗ​വും വ്യാ​ജ മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ വി​പ​ണ​ന​വും ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഡ്ര​ഗ്​ ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ചു​മ​ത​ല​ക​ളാ​ണ്. വി​വി​ധ കേ​സു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ മാ​സ​ത്തി​ൽ നാ​ല​ഞ്ച്​ ദി​വ​സ​മെ​ങ്കി​ലും കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യും ഒ​രു ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ മാ​റ്റി​വെ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും.

    ഒ​രു ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ ഒ​രേ സ​മ​യം നി​ര​വ​ധി ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഒ​ന്നി​ലും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ഫാ​ർ​മ​സി ഒ​രു ത​വ​ണ​യെ​ങ്കി​ലും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ വ്യ​വ​സ്ഥ. എ​ന്നാ​ൽ, നി​ല​വി​ലെ ആ​ൾ​ബ​ലം വെ​ച്ച്​ മൂ​ന്ന്​ ര​ണ്ട്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ പോ​ലും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​റി​ല്ല. സാ​മ്പി​ൾ ലാ​ബു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ അ​യ​ക്കു​ന്ന ​പ്ര​ക്രി​യ​ക്ക്​ ത​ന്നെ ഒ​രു ദി​വ​സം വേ​ണ്ടി​വ​രും. ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്​ ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ, ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​യാ​ണ്​ ​ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ൺ​ പോ​ലെ മു​ള​ച്ചു​പൊ​ന്തു​ന്ന പ​ല ത​രം ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ വ​ഴി ന​ൽ​കു​ന്ന മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മൊ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല.

    ഡ്ര​ഗ്​ ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം നൂ​റെ​ങ്കി​ലും ആ​യി ഉ​യ​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന്​ കാ​ണി​ച്ച്​ ഡ്ര​ഗ്​​സ്​ ക​ൺ​​ട്രോ​ൾ വ​കു​പ്പ്​ നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. അ​ർ​ബു​ദം, വൃ​ക്ക​രോ​ഗം, പ്ര​മേ​ഹം, ശ്വാ​സ​കോ​ശ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഹൃ​ദ്രോ​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക്​ സ​ർ​വ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​യു​ടെ വ്യാ​ജ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ പോ​ലും​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ വി​റ്റ​ഴി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി മു​മ്പ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

