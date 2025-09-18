Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഹജ്ജ്​: യാത്രാനിരക്ക്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 10:35 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 10:35 PM IST

    ഹജ്ജ്​: യാത്രാനിരക്ക് കുറക്കുന്നതിൽ അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല -​മന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    ഹജ്ജ്​: യാത്രാനിരക്ക് കുറക്കുന്നതിൽ അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല -​മന്ത്രി
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ ഹ​ജ്ജ്​ എം​ബാ​ർ​ക്കേ​ഷ​ൻ പോ​യ​ന്റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​മാ​ന​യാ​ത്ര നി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​റി​യി​പ്പൊ​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്​​ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ നി​യ​മ​സ​ഭ​യെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    എ​ല്ലാ എം​ബാ​ർ​ക്കേ​ഷ​ൻ പോ​യ​ന്റു​ക​ളി​ലെ​യും യാ​ത്രാ​നി​ര​ക്ക് ഏ​കീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ക്ഷേ​മ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി കി​ര​ൺ റി​ജി​ജു, വ്യോ​മ​യാ​ന മ​ന്ത്രി റാം​മോ​ഹ​ൻ നാ​യി​ഡു, വ്യോ​മ​യാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി, കേ​ന്ദ്ര ഹ​ജ്ജ്​ ക​മ്മി​റ്റി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക്​ ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെന്നും മ​ന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:V Abdurahimanhajj
    News Summary - No notification received regarding reduction of Hajj fares says Minister
    Similar News
    Next Story
    X