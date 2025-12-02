Begin typing your search above and press return to search.
    2 Dec 2025 10:38 PM IST
    വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ സമസ്ത അഭിപ്രായം പറയേണ്ടതില്ല -ജിഫ്രി തങ്ങൾ; 'മു​ക്കം ഉ​മ്മ​ർ ഫൈ​സി പറഞ്ഞ കാര്യം അയാളോട് ചോദിക്കണം'

    വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ സമസ്ത അഭിപ്രായം പറയേണ്ടതില്ല -ജിഫ്രി തങ്ങൾ; മു​ക്കം ഉ​മ്മ​ർ ഫൈ​സി പറഞ്ഞ കാര്യം അയാളോട് ചോദിക്കണം
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​: രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ആ​രൊ​ക്കെ​യാ​യി കൂ​ട്ടു​കൂ​ട​ണ​മെ​ന്നും ആ​രെ​യൊ​ക്കെ ചേ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​മ​സ്ത​ക്ക്​ അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​റ​യേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച്​ സ​മ​സ്ത പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജി​ഫ്​​രി ത​ങ്ങ​ൾ. സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ വി​ളി​ച്ച വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി ഏ​ത്​ പാ​ർ​ട്ടി​യു​മാ​യി ചേ​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്​ അ​വ​രു​ടെ കാ​ര്യ​മാ​ണ്. അ​വ​രെ കൂ​ടെ​കൂ​ട്ട​ണ​മോ എ​ന്ന​ത്​ മ​​റ്റു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​വു​മാ​ണ്​. അ​തി​ലൊ​ന്നും സ​മ​സ്ത അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​റ​യേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മി​ല്ല. ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി​യു​മാ​യു​ള്ള​ത്​ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന ആ​ശ​യ​ഭി​ന്ന​ത​യാ​ണ്.

    അ​തി​നെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി കൂ​ട്ടി​ക്കു​ഴ​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും വോ​ട്ട്​ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന്​ പ​റ​യാ​നും ചെ​യ്യ​ണ്ട എ​ന്ന്​ പ​റ​യാ​നും ഞ​ങ്ങ​ൾ പോ​യി​ട്ടി​ല്ല. മു​ക്കം ഉ​മ്മ​ർ ഫൈ​സി ഇ​തി​ന്​ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​ത്​ അ​യാ​ളോ​ട്​ ചോ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ജി​ഫ്​​രി ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    സ​മ​സ്ത​യി​ലെ ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥം ഈ ​മാ​സം 19 മു​ത​ൽ 28 വ​രെ ക​ന്യാ​കു​മാ​രി മു​ത​ൽ മം​ഗ​ളൂ​രു വ​രെ ത​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ശ​താ​ബ്​​ദി സ​ന്ദേ​ശ യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ‘ത​ഹി​യ്യ’ ഫ​ണ്ട്​ സ​മാ​ഹ​ര​ണം 46.25 കോ​ടി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - No need to comment on the Welfare Party - Jifri thangal
