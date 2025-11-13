Begin typing your search above and press return to search.
    13 Nov 2025 9:46 PM IST
    13 Nov 2025 9:46 PM IST

    ഇനിയില്ല, സീനിയർ പ്രഫസർ; സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ സീ​നി​യ​ർ പ്ര​ഫ​സ​ർ ത​സ്തി​ക പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ സീ​നി​യ​ർ പ്ര​ഫ​സ​ർ ത​സ്തി​ക പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. യു.​ജി.​സി​യു​ടെ ആ​റാ​മ​ത് പേ ​റി​വി​ഷ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​രി​ഷ്കാ​ര​മാ​ണ്​ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ലെ 10 സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും.

    10 വ​ർ​ഷം പ്ര​ഫ​സ​ർ ത​സ്തി​ക​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സീ​നി​യ​ർ പ്ര​ഫ​സ​ർ പ​ദ​വി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    2019ൽ ​ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ഏ​ഴാം യു.​ജി.​സി പേ ​റി​വി​ഷ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ സീ​നി​യ​ർ പ്ര​ഫ​സ​ർ പ​ദ​വി തു​ട​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും സം​സ്ഥാ​നം ഈ ​ത​സ്തി​ക തു​ട​രാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​തു​കൊ​ണ്ട് സീ​നി​യ​ർ പ്ര​ഫ​സ​ർ പ​ദ​വി​യി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​ക്ക​യ​റ്റം പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ്. 2019 ലെ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം സീ​നി​യ​ർ പ​ദ​വി ല​ഭി​ച്ച നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ ഇ​തി​ന​കം വി​ര​മി​ച്ചു. നി​ര​വ​ധി പേ​ർ വി​വി​ധ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ സീ​നി​യ​ർ പ്ര​ഫ​സ​ർ​മാ​രാ​യി തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​വ​രു​ടെ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ നി​യ​മ​നം റ​ദ്ദാ​ക്കി കൈ​പ്പ​റ്റി​യ അ​ധി​ക ശ​മ്പ​ളം തി​രി​കെ​പ്പി​ടി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. ക​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    വി.​സി നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സീ​നി​യ​ർ പ്ര​ഫ​സ​ർ പ​ദ​വി വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മു​ന്തി​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ക്കാ​റു​ണ്ട്.കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സീ​നി​യ​ർ പ്ര​ഫ​സ​ർ ത​സ്തി​ക തു​ട​രു​മ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​ഫ​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് വി.​സി, പി.​വി.​സി പ​ദ​വി​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പു​തി​യ തീ​രു​മാ​നം ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​കും. ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള സീ​നി​യ​ർ പ്ര​ഫ​സ​ർ​മാ​രാ​കും ഈ ​ത​സ്തി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക.

    X