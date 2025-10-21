Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകുറച്ചുനൽകൽ ഇനി ഇല്ല;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 7:06 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 7:06 AM IST

    കുറച്ചുനൽകൽ ഇനി ഇല്ല; പിഴ പരമാവധി മാ​ലി​ന്യ​മു​ക്ത പ​ദ്ധ​തി കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ ത​ദ്ദേ​ശ​വ​കു​പ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    പരമാവധി കേസുകളിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ, റവന്യൂ റിക്കവറി ഉൾപ്പെടെ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും
    Reduced payments,Task Force,Pollution-free,Implementation,Fines, കോഴിക്കോട്, നിയമലംഘനം,ജൈവമാലിന്യം
    cancel

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: മാ​ലി​ന്യ​മു​ക്തപ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ര​മാ​വ​ധി പി​ഴ​ന​ൽ​കാ​ൻ ത​ദ്ദേ​ശ​വ​കു​പ്പ് നി​ർ​ദേ​ശം. മാ​ലി​ന്യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ന്ന തെ​റ്റാ​യ പ്ര​വ​ണ​ത വ്യാ​പ​ക​മാ​ണെ​ന്നും പേ​രി​നു മാ​ത്രം പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ തോ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് നി​യ​മം അ​നു​ശാ​സി​ക്കു​ന്ന ഉ​യ​ർ​ന്ന തു​ക​ത​ന്നെ ചു​മ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം.

    പൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​യി പ​രി​പാ​ലി​ക്കാ​നും മാ​ലി​ന്യം വ​ലി​ച്ചെ​റി​യ​ൽ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നും മാ​ലി​ന്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വ് കു​റ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പി​ഴ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. എ​ല്ലാ മാ​സ​വും മൂ​ന്നാം ശ​നി​യാ​ഴ്ച ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജ​ന​കീ​യ​ശു​ചീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ.

    പ​ര​മാ​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ, റ​വ​ന്യൂ റി​ക്ക​വ​റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി എ​ല്ലാ മാ​സ​വും ജി​ല്ല ജോ​യ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​വ​ലോ​ക​നം ന​ട​ത്തി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് റി​​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​ക​ണം. അ​ജൈ​വ-​ജൈ​വ​മാ​ലി​ന്യം എ​ടു​ക്കു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ശാ​സ്ത്രീ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി ക​രി​മ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്താ​നും നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ട്. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​നം ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി മാ​ത്ര​മേ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ ലൈ​സ​ൻ​സ് പു​തു​ക്കി ന​ൽ​കാ​ൻ പാ​ടു​ള്ളൂ.

    അ​ജൈ​വ മാ​ലി​ന്യ ശേ​ഖ​ര​ണം നി​ല​വി​ലെ മാ​സ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്ന് എ​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം 10 ദി​വ​സ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ എ​ന്ന​നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ട്. ന​ഗ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്ലീ​ൻ കേ​ര​ള ക​മ്പ​നി മു​ഖേ​ന ആ​രം​ഭി​ച്ച ഇ-​മാ​ലി​ന്യ ശേ​ഖ​ര​ണം ന​വം​ബ​റോ​ടെ എ​ല്ലാ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഹ​രി​ത ക​ർ​മ​സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വാ​ഹ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. മാ​ലി​ന്യം ത​രം​തി​രി​ക്കു​ക​യും ജൈ​വ​മാ​ലി​ന്യം ശേ​ഖ​രി​ച്ച് കൃ​ഷി​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണം. വാ​തി​ൽ​പ്പ​ടി ശേ​ഖ​ര​ണം സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​ക്കാ​നും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നും ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pollution freeKozhikodeWaste disposal unit
    News Summary - No more reduced payments; Task Force to implement maximum pollution-free plan with fines
    Similar News
    Next Story
    X