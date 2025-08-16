Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രിയിൽ ഇനി ക്യൂ വേണ്ട; രജിസ്​ട്രേഷന്​ ഫാസ്റ്റ്​ ട്രാക്ക്​​ കിയോസ്ക്

    നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രിയിൽ ഇനി ക്യൂ വേണ്ട; രജിസ്​ട്രേഷന്​ ഫാസ്റ്റ്​ ട്രാക്ക്​​ കിയോസ്ക്
    നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി: വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ന്​ ഇ​നി ക്യൂ ​വേ​ണ്ട. ഇ​തി​ന്​ ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക്ക് കി​യോ​സ്കു​ക​ൾ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു. ബ്യൂ​റോ ഓ​ഫ് ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ന്റെ ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക്ക് ട്ര​സ്റ്റ​ഡ് ട്രാ​വ​ല​ർ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കൊ​ച്ചി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ ഡി​പ്പാ​ർ​ച്ച​ർ (പു​റ​പ്പെ​ട​ൽ) വെ​യ്റ്റി​ങ്​ ഏ​രി​യ​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ കി​യോ​സ്ക്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി.

    ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക്ക് ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നും ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നും കി​യോ​സ്കു​ക​ൾ​വ​ഴി സാ​ധി​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും ഓ​വ​ർ​സീ​സ് സി​റ്റി​സ​ൺ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ കാ​ർ​ഡ് ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക്ക് ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ -ട്ര​സ്റ്റ​ഡ് ട്രാ​വ​ല​ർ പ്രോ​ഗ്രാം. ഒ​രു​ത​വ​ണ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ഏ​തു വി​ദേ​ശ യാ​ത്ര​യി​ലും സ്മാ​ർ​ട്ട് ഗേ​റ്റു​ക​ൾ​വ​ഴി 20 സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാം.

    മും​ബൈ, ഡ​ൽ​ഹി, ചെ​ന്നൈ, അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ്, കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത, ബം​ഗ​ളൂ​രു, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലും ഈ ​സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ന്​ ​ www.ftittp.mha.gov.in വ​ഴി രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം.

    ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​വ​ർ​ക്ക്​ രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​യു​ക്ത ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ൾ വ​ഴി​യോ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് റീ​ജ​ന​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ് വ​ഴി​യോ ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് രേ​ഖ​ക​ൾ പ​തി​ച്ച്​ എ​ൻ​റോ​ൾ​മെ​ന്റ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാം.

    കി​യോ​സ്കി​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ത​ത്സ​മ​യം ന​ൽ​കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ india.ftittp-boi@mha.gov.in, www.boi.gov.in.

