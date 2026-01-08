Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഇനി ഭാരം കുറഞ്ഞ സ്‌കൂൾ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 10:30 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 10:30 PM IST

    ഇനി ഭാരം കുറഞ്ഞ സ്‌കൂൾ ബാഗ്‌, ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സ് ഇല്ല ക്ലാസ് മുറി; കരട് റിപ്പോർട്ടിന് അംഗീകാരം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇനി ഭാരം കുറഞ്ഞ സ്‌കൂൾ ബാഗ്‌, ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സ് ഇല്ല ക്ലാസ് മുറി; കരട് റിപ്പോർട്ടിന് അംഗീകാരം
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: ഇനി സ്‌കൂൾ ബാഗിന്റെ ഭാരം കുറയും, ‘ബാക്ക്‌ ബെഞ്ചേഴ്‌സ്‌’ ഇല്ലാത്ത പഠനാന്തരീക്ഷമുണ്ടാകും. സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട്‌ രണ്ട് സുപ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന കരിക്കുലം സ്റ്റിയറിംഗ് കമിറ്റി കരട് റിപ്പോർട്ടിന് അംഗീകാരം നൽകിയതായി മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു.

    ഈ നിർദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കാൻ നേരത്തെ എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി യെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യാഴാഴ്‌ച ചേർന്ന സംസ്ഥാന കരിക്കുലം സ്റ്റിയറിംഗ് കമിറ്റി വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും കരട് റിപ്പോർട്ടിന് അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്തു. വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിൽ സമൂഹത്തിന്റെയാകെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഈ കരട് റിപ്പോർട്ട് പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിനായി സമർപ്പിക്കും. റിപ്പോർട്ട് എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കും. അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ജനുവരി 20 വരെ അറിയിക്കാം.

    പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ച്, വരുന്ന അധ്യയന വർഷം തന്നെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കാനാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും വിദ്യാലയങ്ങളെ കൂടുതൽ ശിശുസൗഹൃദവും ജനാധിപത്യപരവുമാക്കാൻ ഈ മാറ്റങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:education departmentMinister V Shivan Kutty
    News Summary - No more lightweight school bags, no more back benchers in the classroom
    Similar News
    Next Story
    X