Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപാലം ഉദ്ഘാടനം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Feb 2026 10:29 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Feb 2026 10:29 PM IST

    പാലം ഉദ്ഘാടനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മാധ്യമങ്ങളില്ല; പരിഭവിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    പാലം ഉദ്ഘാടനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മാധ്യമങ്ങളില്ല; പരിഭവിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
    cancel

    കണ്ണൂർ: മാധ്യമങ്ങളെ കണക്കറ്റ് പരിഹസിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനിൽ നിന്ന് വേറിട്ടൊരു സ്വരം. കണ്ണൂരിൽ പാലം ഉദ്ഘാടനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ എത്താത്തതിതിലെ പരിഭവം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

    സദസ്സിൽ ദൃശ്യമാധ്യമ ക്യാമറകൾ കാണുന്നില്ലെന്നും ചില സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ കാമറകൾ മാത്രമാണ് എത്തിയതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അഞ്ചരക്കണ്ടി ചെറിയവളപ്പിലെ കേരള സയന്‍സ് പാര്‍ക്ക്- ഐ.ടി പാര്‍ക്ക് ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിലും മാധ്യമങ്ങൾ വന്നില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ തമസ്കരിക്കാനാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചാരണം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിണറായി - വേങ്ങാട് പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കീഴത്തൂർ പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു പരാമർശം.

    താൻ വേദിയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് സദസ്സിലിരിക്കുന്നവർ കാണുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തും വിധം മാധ്യമങ്ങൾ മുന്നിൽ നിൽക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന വിഭാഗമല്ലേയെന്ന് കരുതി അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:mediaCPMPinarayi Vijayan
    News Summary - No media to report bridge inauguration; CM expresses displeasure
    Similar News
    Next Story
    X