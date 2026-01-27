Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസി.പി.എം ഫണ്ട്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Jan 2026 10:56 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Jan 2026 11:12 AM IST

    സി.പി.എം ഫണ്ട് തട്ടിപ്പിൽ നിയമസഭയിൽ ചർച്ചയില്ല, അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് തള്ളി സ്പീക്കർ; പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം, ഇറങ്ങിപ്പോക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    Kerala Assembly Protest
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ലെ സി.​പി.​എം നേ​താ​വും എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യ ടി.​ഐ. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​നെ​തി​രെ ധനരാജ് രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് തി​രി​മ​റിയും സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയുള്ള സി.പി.എം ആക്രമണവും ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതിയില്ല. അടിയന്തര പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത വിഷയമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്പീക്കർ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് തള്ളി. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സഭയുടെ നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ സർക്കാറിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തി സ്പീക്കറുടെ ചേംബർ മറക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിപക്ഷ എം.എൽ.എമാർ സഭാ നടപടികൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു.

    ഫണ്ട് തിരിമറിയിൽ അവതരണാനുമതി തേടാനുള്ള അവസരം പോലും നൽകാതെയാണ് സ്പീക്കർ പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യം തള്ളിയത്. പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്ന് സജി ജോസഫ് ആണ് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി തേടി നോട്ടീസ് നൽകിയത്. അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ സ്പീക്കർ ആവശ്യമെങ്കിൽ അംഗത്തിന് ആദ്യ സബ്മിഷനായി ഉന്നയിക്കാമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    സ്പീക്കറുടെ റൂളിങ്ങിന് പിന്നാലെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ വിഷയം ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആരോപണവിധേയനായ എം.എൽ.എയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയ സ്ത്രീകൾ അടക്കമുള്ളവരെ കുറുവടികൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കുകയും കൊന്നൊടുക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയുമാണ് സി.പി.എം നേതാക്കൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും ഗൗരവമുള്ള വിഷയം സഭയിലല്ലാതെ എവിടെയാണ് പറയേണ്ടത്. ഏത് ചട്ടത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്പീക്കർ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര പ്രാധാന്യമില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്നും വി.ഡി. സതീശൻ ചോദിച്ചു.

    പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ലെ സി.​പി.​എം നേ​താ​വും എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യ ടി.​ഐ. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ന് എ​തി​രെ ധനരാജ് രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് തി​രി​മ​റി ആ​രോ​പ​ണ​മു​ന്ന​യി​ച്ച ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം വി. ​കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​നെ പാർട്ടി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​റ​ത്താ​ക്കിയിരുന്നു. വി​വാ​ദം ആ​ളി​ക്ക​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ ചേ​ർ​ന്ന സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നേ​തൃ​ത്വം ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യാ​ണ് പുറത്താക്കാൻ തീ​രു​മാ​നിച്ച​ത്.

    ക​ടു​ത്ത അ​ച്ച​ട​ക്ക​ലം​ഘ​ന​മാ​ണ് കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും ഒ​രി​ക്ക​ൽ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച വി​ഷ​യം വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കി രാ​ഷ്ട്രീ​യ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് ഇ​തെ​ന്നും നേ​തൃ​ത്വം വി​ല​യി​രു​ത്തി. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ന​ട​​ന്ന ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ചേ​രു​ന്ന പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഈ ​തീ​രു​മാ​നം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യും.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ വീ​ണ്ടും ഫ​ണ്ട് തി​രി​മ​റി ആ​രോ​പ​ണ​മു​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. ജി​ല്ല നേ​തൃ​ത്വം പാ​ര്‍ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​നു​മാ​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നു​മാ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ വി​ഷ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ൽ ആ​രോ​പ​ണ വി​ധേ​യ​നാ​യ ടി.​ഐ. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​നെ പു​റ​ത്താ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. നേ​ര​ത്തേ, കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ തുത്തു​ട​ര്‍ന്ന് ടി.​ഐ. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​നെ​തി​രെ ത​രം​താ​ഴ്ത്ത​ല്‍ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ല്‍, മാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ഴേ​ക്കും മ​ധു​സൂ​ദ​ന​നെ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ലേ​ക്കു​ത​ന്നെ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. മാ​ത്ര​മ​ല്ല വ​രു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ മ​ധു​സൂ​ദ​ന​നെ പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ല്‍ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ നേ​തൃ​ത​ല​ത്തി​ല്‍ ധാ​ര​ണ​യു​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ വീ​ണ്ടും ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​നു പി​ന്നി​ൽ പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ലെ ത​ല​മു​തി​ര്‍ന്ന നേ​താ​ക്ക​ള്‍ കൂ​ടി​യു​ണ്ടെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യും സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:fund scamCPMP KunhikrishnanTI Madhusoodanan
    News Summary - No discussion in the Assembly on CPM fund scam; Speaker rejects adjournment resolution notice
    Similar News
    Next Story
    X