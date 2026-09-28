വഖഫ് ബോർഡ് പിരിച്ചുവിടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ

വഖഫ് ബോർഡ് പിരിച്ചുവിടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡ് പിരിച്ചുവിടാൻ സർക്കാർ നിലവിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് വഖഫ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാരിന് ആവശ്യമെങ്കിൽ ബോർഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാമെന്ന ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷണം നിലവിലുണ്ട്. എങ്കിലും ഹൈക്കോടതിയുടെയും സുപ്രീം കോടതിയുടെയും പരിഗണനയിലുള്ള കേസുകൾ സർക്കാർ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും മറ്റ് തീരുമാനങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.
അതേസമയം, ബോർഡ് പിരിച്ചുവിടാൻ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സർക്കാരിന്റെ ആസൂത്രിത ശ്രമമായിരിക്കാമെന്ന് വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ കെ.എസ്. ഹംസ പ്രതികരിച്ചു. നിയമത്തെ മറികടക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ബോർഡ് പിരിച്ചുവിടുക എന്നത് നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. വഴിയിൽ തടഞ്ഞുനിർത്തി പിടിച്ചുപറിക്കാർ കാത്തുനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും കെ.എസ്. ഹംസ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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