പി.എസ്.സി അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം, ശമ്പളം, ആനുകൂല്യം കുറക്കില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി

പി.എസ്.സി അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം, ശമ്പളം, ആനുകൂല്യം കുറക്കില്ല: മുഖ്യമന്ത്രിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: പി.എസ്.സിയുടെ ഘടനയിലോ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലോ ശമ്പളത്തിലോ നിലവിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. മുഴുവൻ സമയ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പി.എസ്.സി അംഗങ്ങളാകുന്നത് തടയേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം രേഖാമൂലമുള്ള മറുപടിയിൽ അറിയിച്ചു.
പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളുടെയും പി.എസ്.സി പിരിച്ചുവിടണമെന്ന ഗവർണറായിരുന്ന രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ രാഷ്ട്രപതിക്ക് നൽകിയ ശുപാർശയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണവും അഞ്ച് പരാതികളിൽ പി.എസ്.സി ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് അന്വേഷണവും പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ക്രമക്കേടുകളിൽ ചെയർമാന്റെയോ അംഗങ്ങളുടെയോ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് രേഖാമൂലമുള്ള മറുപടിയിൽ പറയുന്നു.