Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 7:09 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 7:09 AM IST

    സ്​ത്രീസുരക്ഷയിൽ വിട്ടുവീഴ്​ചയില്ല; ആഭ്യന്തര പരാതി പരിഹാര സമിതികൾ ശക്​തമാക്കാൻ സഹകരണ വകുപ്പ്

    സ്​ത്രീസുരക്ഷയിൽ വിട്ടുവീഴ്​ചയില്ല; ആഭ്യന്തര പരാതി പരിഹാര സമിതികൾ ശക്​തമാക്കാൻ സഹകരണ വകുപ്പ്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ്ത്രീ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര പ​രാ​തി പ​രി​ഹാ​ര സ​മി​തി​ക​ളു​ടെ (ഇ​​​​ന്‍റേ​ണ​ൽ കം​പ്ല​യി​ന്‍റ്​​സ് ക​മ്മി​റ്റി) പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ശ​ക്​​ത​മാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം. പ​ത്തും അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പ​ണി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ സ​ർ​ക്കാ​ർ, അ​ർ​ധ​സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​​​ന്‍റേ​ണ​ൽ കം​പ്ല​യി​ന്‍റ്​​സ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​മെ​ന്നാ​ണ്​ നി​യ​മം.

    എ​ന്നാ​ൽ, സ​ഹ​ക​ര​ണ സ്​​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​ക​വും ഇ​ത്ത​രം ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​ല്ല. സ​ഹ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു ശ​ത​മാ​നം വ​നി​ത​ക​ളു​മാ​ണ്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര പ​രാ​തി പ​രി​ഹാ​ര സം​വി​ധാ​നം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹ​ക​ര​ണ വ​കു​പ്പ്​ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. സ​ഹ​ക​ര​ണ​സം​ഘം ര​ജി​സ്​​ട്രാ​റു​ടെ നി​യ​​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ​ഹ​ക​ര​ണ സ്​​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ഹ​ക​ര​ണ വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും സമിതി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ​ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി.

    TAGS:Cooperation DepartmentWomen's safety
    News Summary - No compromise on women's safety; Cooperative Department to strengthen internal grievance redressal committees
